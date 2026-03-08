8 Марта 2026
"Фулхэм" вылетел из Кубка Англии, пропустив от "Саутгемптона" на последней минуте

8 Марта 2026 18:32
Лондонский "Фулхэм" завершил борьбу за Кубок Англии, потерпев домашнее поражение от "Саутгемптона" в матче 1/8 финала. Встреча, проходившая в Лондоне, завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей, которые на данный момент выступают в Чемпионшипе.

Судьба путевки в четвертьфинал решилась в самой концовке встречи. На 90-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота "дачников", который уверенно реализовал шотландский нападающий "святых" Росс Стюарт. Несмотря на то, что "Фулхэм" значительно превзошел соперника по владению мячом (68% против 32%) и количеству угловых (15 против 4), распечатать ворота Даниэла Переца хозяевам так и не удалось.

Благодаря этой победе "Саутгемптон" прошел в 1/4 финала турнира, а их следующий соперник определится по результатам жеребьевки.

