"Фулхэм" вылетел из Кубка Англии, пропустив от "Саутгемптона" на последней минуте

Лондонский "Фулхэм" завершил борьбу за Кубок Англии, потерпев домашнее поражение от "Саутгемптона" в матче 1/8 финала. Встреча, проходившая в Лондоне, завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей, которые на данный момент выступают в Чемпионшипе.

Судьба путевки в четвертьфинал решилась в самой концовке встречи. На 90-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота "дачников", который уверенно реализовал шотландский нападающий "святых" Росс Стюарт. Несмотря на то, что "Фулхэм" значительно превзошел соперника по владению мячом (68% против 32%) и количеству угловых (15 против 4), распечатать ворота Даниэла Переца хозяевам так и не удалось.

Благодаря этой победе "Саутгемптон" прошел в 1/4 финала турнира, а их следующий соперник определится по результатам жеребьевки.