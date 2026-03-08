Ямаль возглавил рейтинг лучших игроков Ла Лиги

Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль занимает первое место в рейтинге лучших игроков чемпионата Испании по версии статистической компании FotMob.

Как сообщает İdman.Biz, средняя оценка 17-летнего футболиста составляет 8.44. В текущем сезоне его семь раз признавали лучшим игроком матча.

На втором месте расположился нападающий "Реала" Килиан Мбаппе со средней оценкой 8.30. Француз девять раз получал награду лучшему игроку встречи. Третью позицию занимает голкипер "Барселоны" Жоан Гарсия с показателем 7.82.

В десятку лучших игроков Ла Лиги также вошли Педри ("Барселона" - 7.81), Джуд Беллингем ("Реал" - 7.75), Рафинья ("Барселона" - 7.69), Антони ("Бетис" - 7.66), Винисиус Жуниор ("Реал" - 7.64), Абде Эззалзули ("Бетис" - 7.61) и Федерико Вальверде ("Реал" - 7.57).