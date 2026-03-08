Юлиан Брандт покинет дортмундскую "Боруссию" после сезона‑2025/26

Немецкий полузащитник Юлиан Брандт покинет "Боруссию" после окончания сезона‑2025/26. Как передает İdman.Biz, об этом сообщил управляющий директор дортмундского клуба Ларс Риккен.

Действующий контракт с 29‑летним футболистом рассчитан до 30 июня.

"Были открытые переговоры, и мы пришли к соглашению, что контракт не будет продлен. Юлиан сыграл несколько сотен матчей за "Боруссию". Мы ему благодарны. Он играл у нас семь лет, а через несколько недель ему исполнится 30. Это может быть шансом для обеих сторон. Мы расстаемся с большой благодарностью", — цитирует Риккена сайт "черно‑желтых".

Брандт — обладатель Кубка и Суперкубка Германии в составе "Боруссии". За команду он провел 298 матчей во всех турнирах, забил 56 мячей и отдал 69 голевых передач.