"Манчестер Юнайтед" повысил цену на Онана

В футбольном клубе "Трабзонспоре" рассказали о сумме, которую "Манчестер Юнайтед" требует за переход голкипера Андре Онана.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Günebakış, вице-президент турецкого клуба Зейят Кафкас заявил, что английский клуб оценивает вратаря в 45-50 миллионов евро перед летним трансферным окном.

"Поскольку сумма, назначенная "Манчестер Юнайтед" за покупку Андре Онана, составляет 45-50 миллионов евро, наш президент проинформировал общественность о положении дел в "Трабзонспоре". Я не думаю, что эта информация как-либо повлияет на Онана. Потому что Андре хочет продолжить выступать в европейском клубе, даже если он будет не из Англии. Его семья думает аналогично", - отметил Кафкас.

Отметим, что прошлым летом СМИ сообщали о более низкой оценке игрока. Тогда "Манчестер Юнайтед", по данным прессы, был готов рассмотреть предложения в районе 30 миллионов евро.

29-летний вратарь выступает за "Трабзонспор" с сентября. Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет около 12 миллионов евро.