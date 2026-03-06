6 Марта 2026
Нападающему "Эльче" грозит более 10 лет тюрьмы по делу о сексуальном насилии

6 Марта 2026 22:15
18
Нападающему "Эльче" Рафаэлю Миру грозит 10,5 года лишения свободы по делу о сексуальном и физическом насилии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Marca, испанская прокуратура обвиняет футболиста в преступлении против 21-летней девушки, которое, по версии следствия, произошло в его доме.

Отмечается, что сторона обвинения требует для игрока девять лет тюрьмы за сексуальное преступление и еще 18 месяцев за физическое и моральное насилие. Кроме того, прокуратура настаивает на выплате компенсации пострадавшей в размере 64 тысяч евро.

Ранее, в 2024 году, Рафаэль Мир уже был арестован по этому делу, однако после дачи показаний его отпустили.

Сообщается, что среди обвиняемых также фигурирует другой футболист - Пабло Хара. По версии следствия, он находился в доме Мира и совершил противоправные действия по отношению к другой девушке.

İdman.Biz
