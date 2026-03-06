6 Марта 2026
"Ливерпуль" включился в борьбу за защитника "Интера"

6 Марта 2026 21:34
Защитник "Интера" Федерико Димарко может стать одной из главных целей европейских топ-клубов в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sports Boom, "Ливерпуль" рассматривает 28-летнего итальянца в качестве потенциальной замены для 31-летнего левого защитника Эндрю Робертсона.

Отмечается, что интерес к футболисту также проявляют "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал". При этом клубам, претендующим на игрока, придется предложить "Интеру" сумму в размере 75-80 миллионов евро.

Однако даже такое предложение может не убедить миланский клуб расстаться с одним из своих ключевых футболистов. Руководство "нерадзурри" намерено продлить контракт с Димарко до 2030 года.

В текущем сезоне защитник провел 35 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и сделал 15 результативных передач. Действующее соглашение футболиста с "Интером" рассчитано до лета 2027 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет около 50 миллионов евро.

İdman.Biz
