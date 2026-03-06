6 Марта 2026
RU

Скандал в аргентинском футболе: “Ривер Плейт” объявил бойкот

Мировой футбол
Новости
6 Марта 2026 20:55
16
Скандал в аргентинском футболе: “Ривер Плейт” объявил бойкот

Футбольный клуб "Ривер Плейт" объявил о выходе из заседаний Исполнительного комитета Аргентинской футбольной ассоциации (AFA), заявив о недостатке прозрачности и понятных процедур принятия решений в руководящем органе, сообщает İdman.Biz.

Клуб из Буэнос-Айреса подтвердил, что не будет участвовать в заседаниях комитета до тех пор, пока механизмы управления в AFA не будут реформированы. Это решение принято на фоне нарастающего напряжения в аргентинском футболе, где продолжается федеральное расследование возможного уклонения от уплаты налогов, связанного с деятельностью федерации.

По данным аргентинских властей, расследование касается предполагаемых финансовых нарушений на сумму около 19,3 млрд песо, связанных с социальными отчислениями и налоговыми удержаниями. Скандал уже вызвал протесты и забастовки ряда профессиональных клубов. При этом "Ривер Плейт" выбрал иной путь давления, дистанцировавшись от руководства AFA.

В официальном заявлении клуб подчеркнул, что нынешняя работа Исполнительного комитета не обеспечивает "необходимых процедурных гарантий для четкого и предсказуемого процесса принятия решений".

"Наша организация считает, что обсуждение будущего аргентинского футбола должно происходить на основе прозрачных и понятных процедур, когда вопросы заранее включаются в повестку дня и выносятся на голосование", — говорится в заявлении клуба.

В "Ривер Плейт" также отметили, что в ряде случаев важные решения обсуждались без официального представления или голосования, что, по мнению клуба, не соответствует профессиональным стандартам управления.

Несмотря на бойкот, клуб по-прежнему разделяет позицию AFA по ряду принципиальных вопросов. В частности, "Ривер Плейт" выступает против инициативы президента Аргентины Хавьера Милея о введении корпоративной модели владения футбольными клубами и продолжает поддерживать традиционную систему некоммерческих спортивных ассоциаций.

Одновременно клуб вновь поднял вопрос реформы национального чемпионата. С 2013 года "Ривер Плейт" выступает за сокращение числа участников аргентинской Примеры с нынешних 30 команд до более традиционного формата из 20 клубов, считая, что нынешняя структура снижает уровень конкуренции и мешает финансовому развитию лиги.

Сложившаяся ситуация добавляет неопределенность в аргентинском футболе, где юридические расследования, политические разногласия и споры о системе управления все сильнее влияют на организацию профессионального спорта.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Ливерпуль" включился в борьбу за защитника "Интера"
21:34
Мировой футбол

"Ливерпуль" включился в борьбу за защитника "Интера"

Федерико Димарко также находится в сфере интересов "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала"

"Реал" хочет забрать звезду "Ман Сити" и лидера "Боруссии"
19:58
Мировой футбол

"Реал" хочет забрать звезду "Ман Сити" и лидера "Боруссии"

Мадридский клуб может усилить сразу две позиции звездами "Манчестер Сити" и "Боруссии"
Роналду получил более серьезную травму, чем ожидалось
19:30
Мировой футбол

Роналду получил более серьезную травму, чем ожидалось

Жорже Жезуш подтвердил, что португалец пропустит время из-за проблем с мышцами

Экс-звезда "Манчестер Юнайтед" объявил "войну" бывшим партнерам по команде
18:59
Мировой футбол

Экс-звезда "Манчестер Юнайтед" объявил "войну" бывшим партнерам по команде

Эвра вступился за Каррика и раскритиковал Скоулза и Невилла

Юрген Клопп может возглавить "Атлетико" после отказа "Реалу"
17:25
Мировой футбол

Юрген Клопп может возглавить "Атлетико" после отказа "Реалу"

Немецкий тренер рассматривает мадридский проект как возможность для долгосрочного строительства команды
"Ливерпуль" выбрал трансферную цель за 100 миллионов евро
17:10
Мировой футбол

"Ливерпуль" выбрал трансферную цель за 100 миллионов евро

Мерсисайдцы начали переговоры по 19-летнему вингеру "Лейпцига"

Самое читаемое

"Карабах" вышел в полуфинал Кубка Азербайджана
4 Марта 20:59
Чемпионат Азербайджана

"Карабах" вышел в полуфинал Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Агдамский клуб обыграл "Шамахы"

Кубок Азербайджана: "Габала" отыгралась в меньшинстве с 0:2, но уступила "Сабаху" в серии пенальти - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
5 Марта 21:02
Чемпионат Азербайджана

Кубок Азербайджана: "Габала" отыгралась в меньшинстве с 0:2, но уступила "Сабаху" в серии пенальти - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В полуфинале "Сабах" сыграет с "Карабахом"
"Туран Товуз" стал вторым полуфиналистом Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
5 Марта 16:40
Чемпионат Азербайджана

"Туран Товуз" стал вторым полуфиналистом Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команда Курбана Бердыева поспорит за выход в финал с бакинским "Зиря"
Рио Фердинанд рассказал, как с семьей пережил ракетную атаку в Дубае
3 Марта 23:58
Мировой футбол

Рио Фердинанд рассказал, как с семьей пережил ракетную атаку в Дубае

Бывший защитник сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" вместе с женой Кейт, тремя детьми перебрался в Дубай в августе 2025 года