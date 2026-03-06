Скандал в аргентинском футболе: “Ривер Плейт” объявил бойкот

Футбольный клуб "Ривер Плейт" объявил о выходе из заседаний Исполнительного комитета Аргентинской футбольной ассоциации (AFA), заявив о недостатке прозрачности и понятных процедур принятия решений в руководящем органе, сообщает İdman.Biz.

Клуб из Буэнос-Айреса подтвердил, что не будет участвовать в заседаниях комитета до тех пор, пока механизмы управления в AFA не будут реформированы. Это решение принято на фоне нарастающего напряжения в аргентинском футболе, где продолжается федеральное расследование возможного уклонения от уплаты налогов, связанного с деятельностью федерации.

По данным аргентинских властей, расследование касается предполагаемых финансовых нарушений на сумму около 19,3 млрд песо, связанных с социальными отчислениями и налоговыми удержаниями. Скандал уже вызвал протесты и забастовки ряда профессиональных клубов. При этом "Ривер Плейт" выбрал иной путь давления, дистанцировавшись от руководства AFA.

В официальном заявлении клуб подчеркнул, что нынешняя работа Исполнительного комитета не обеспечивает "необходимых процедурных гарантий для четкого и предсказуемого процесса принятия решений".

"Наша организация считает, что обсуждение будущего аргентинского футбола должно происходить на основе прозрачных и понятных процедур, когда вопросы заранее включаются в повестку дня и выносятся на голосование", — говорится в заявлении клуба.

В "Ривер Плейт" также отметили, что в ряде случаев важные решения обсуждались без официального представления или голосования, что, по мнению клуба, не соответствует профессиональным стандартам управления.

Несмотря на бойкот, клуб по-прежнему разделяет позицию AFA по ряду принципиальных вопросов. В частности, "Ривер Плейт" выступает против инициативы президента Аргентины Хавьера Милея о введении корпоративной модели владения футбольными клубами и продолжает поддерживать традиционную систему некоммерческих спортивных ассоциаций.

Одновременно клуб вновь поднял вопрос реформы национального чемпионата. С 2013 года "Ривер Плейт" выступает за сокращение числа участников аргентинской Примеры с нынешних 30 команд до более традиционного формата из 20 клубов, считая, что нынешняя структура снижает уровень конкуренции и мешает финансовому развитию лиги.

Сложившаяся ситуация добавляет неопределенность в аргентинском футболе, где юридические расследования, политические разногласия и споры о системе управления все сильнее влияют на организацию профессионального спорта.