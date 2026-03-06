6 Марта 2026
RU

"Реал" хочет забрать звезду "Ман Сити" и лидера "Боруссии"

Мировой футбол
Новости
6 Марта 2026 19:58
12
"Реал" хочет забрать звезду "Ман Сити" и лидера "Боруссии"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес намерен выделить 100 миллионов евро на усиление состава в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Mundo Deportivo, мадридский клуб планирует подписать полузащитника "Манчестер Сити" Родри и защитника дортмундской "Боруссии" Нико Шлоттербека.

При этом отмечается, что выделенной суммы может оказаться недостаточно для оформления обоих трансферов. Многое будет зависеть от того, смогут ли "сливочные" продать нескольких игроков летом и освободить дополнительные средства для новых приобретений.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Родри составляет около 75 миллионов евро, тогда как цена Шлоттербека оценивается примерно в 55 миллионов евро.

Таким образом, для реализации этих трансферов "Реалу", вероятно, потребуется увеличить бюджет или расстаться с рядом футболистов в межсезонье.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Роналду получил более серьезную травму, чем ожидалось
19:30
Мировой футбол

Роналду получил более серьезную травму, чем ожидалось

Жорже Жезуш подтвердил, что португалец пропустит время из-за проблем с мышцами

Экс-звезда "Манчестер Юнайтед" объявил "войну" бывшим партнерам по команде
18:59
Мировой футбол

Экс-звезда "Манчестер Юнайтед" объявил "войну" бывшим партнерам по команде

Эвра вступился за Каррика и раскритиковал Скоулза и Невилла

Юрген Клопп может возглавить "Атлетико" после отказа "Реалу"
17:25
Мировой футбол

Юрген Клопп может возглавить "Атлетико" после отказа "Реалу"

Немецкий тренер рассматривает мадридский проект как возможность для долгосрочного строительства команды
"Ливерпуль" выбрал трансферную цель за 100 миллионов евро
17:10
Мировой футбол

"Ливерпуль" выбрал трансферную цель за 100 миллионов евро

Мерсисайдцы начали переговоры по 19-летнему вингеру "Лейпцига"
Деклан Райс: "Побеждаешь ты красиво или нет – неважно"
15:13
Мировой футбол

Деклан Райс: "Побеждаешь ты красиво или нет – неважно"

Полузащитник "Арсенала" ответил на критику после антирекорда по затягиванию времени
"Ноттингем Форест" отстранил главу футбольного направления
13:58
Мировой футбол

"Ноттингем Форест" отстранил главу футбольного направления

Эду запретили посещать тренировочную базу и стадион клуба

Самое читаемое

"Карабах" вышел в полуфинал Кубка Азербайджана
4 Марта 20:59
Чемпионат Азербайджана

"Карабах" вышел в полуфинал Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Агдамский клуб обыграл "Шамахы"

Кубок Азербайджана: "Габала" отыгралась в меньшинстве с 0:2, но уступила "Сабаху" в серии пенальти - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
5 Марта 21:02
Чемпионат Азербайджана

Кубок Азербайджана: "Габала" отыгралась в меньшинстве с 0:2, но уступила "Сабаху" в серии пенальти - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В полуфинале "Сабах" сыграет с "Карабахом"
"Туран Товуз" стал вторым полуфиналистом Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
5 Марта 16:40
Чемпионат Азербайджана

"Туран Товуз" стал вторым полуфиналистом Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команда Курбана Бердыева поспорит за выход в финал с бакинским "Зиря"
Рио Фердинанд рассказал, как с семьей пережил ракетную атаку в Дубае
3 Марта 23:58
Мировой футбол

Рио Фердинанд рассказал, как с семьей пережил ракетную атаку в Дубае

Бывший защитник сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" вместе с женой Кейт, тремя детьми перебрался в Дубай в августе 2025 года