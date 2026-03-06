"Реал" хочет забрать звезду "Ман Сити" и лидера "Боруссии"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес намерен выделить 100 миллионов евро на усиление состава в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Mundo Deportivo, мадридский клуб планирует подписать полузащитника "Манчестер Сити" Родри и защитника дортмундской "Боруссии" Нико Шлоттербека.

При этом отмечается, что выделенной суммы может оказаться недостаточно для оформления обоих трансферов. Многое будет зависеть от того, смогут ли "сливочные" продать нескольких игроков летом и освободить дополнительные средства для новых приобретений.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Родри составляет около 75 миллионов евро, тогда как цена Шлоттербека оценивается примерно в 55 миллионов евро.

Таким образом, для реализации этих трансферов "Реалу", вероятно, потребуется увеличить бюджет или расстаться с рядом футболистов в межсезонье.