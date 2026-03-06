6 Марта 2026
Роналду получил более серьезную травму, чем ожидалось

Мировой футбол
Новости
6 Марта 2026 19:30
Роналду получил более серьезную травму, чем ожидалось

Главный тренер футбольного клуба "Аль-Насра" Жорже Жезуш сообщил, что травма нападающего Криштиану Роналду оказалась серьезнее, чем предполагалось изначально.

Как сообщает İdman.Biz, португальский форвард получил повреждение в матче 24-го тура саудовской Про-Лиги против "Аль-Фейхи", который завершился победой команды из Эр-Рияда со счетом 3:1.

По словам Жезуша, после игры стало понятно, что Роналду потребуется время для восстановления.

"В последней игре он покинул поле из-за мышечных болей. После обследования стало ясно, что травма серьезнее, чем ожидалось, и требует отдыха и восстановления. Криштиану отправился в Испанию, как и другие игроки. Травма требует лечения в Мадриде у специалиста, который с ним работает. Мы надеемся, что он быстро вернется и поможет команде", - заявил тренер в интервью A Bola.

В той встрече Роналду на 11-й минуте не сумел реализовать пенальти, а на 81-й минуте был заменен из-за проблем с правой ногой.

В текущем сезоне 41-летний нападающий провел за "Аль-Наср" 26 матчей во всех турнирах, забив 22 гола и отдав четыре результативные передачи.

