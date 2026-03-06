Экс-звезда "Манчестер Юнайтед" объявил "войну" бывшим партнерам по команде

Бывший защитник футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра выступил с резкой критикой в адрес своих экс-партнеров по клубу Пола Скоулза и Гари Невилла, которые публично раскритиковали главного тренера команды Майкла Каррика, сообщает İdman.Biz.

Французский футболист заявил, что не понимает столь жесткой реакции со стороны бывших игроков "Юнайтед" и призвал их проявить больше поддержки к своему бывшему партнеру. По словам Эвра, он даже надеется, что резонансное сообщение Скоулза в социальных сетях было опубликовано не им самим.

"Я надеюсь, что история Пола Скоулза в Instagram — фейк, надеюсь, его аккаунт взломали. Честно говоря, меня это удивляет. Он был самым тихим игроком, с которым я когда-либо играл, а сейчас делает громкие заявления в СМИ. Я действительно не понимаю отсутствия поддержки Майкла Каррика - он один из нас и делает свою работу хорошо", - заявил Эвра платформе Stake.

Он также отметил, что критика со стороны бывших игроков клуба выглядит излишней, особенно в период, когда команда ведет борьбу за попадание в Лигу чемпионов.

При этом Эвра напомнил, что многие из критиков не добились значительных успехов в тренерской карьере. Особенно досталось Гари Невиллу, которого француз вспомнил за неудачную работу в "Валенсии".

"Я сказал Невиллу: легко говорить по телевизору. Когда ты был в "Валенсии", тебя просили паэлью, а ты подавал им рыбу с картошкой фри. Через три месяца тебя уволили. Возможно, разрушать карьеру тренера - это уже слишком", - добавил бывший защитник.

В настоящий момент "Манчестер Юнайтед" продолжает борьбу за место в первой четверке английской Премьер-лиги. В последних пяти матчах чемпионата команда одержала три победы, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение. После 29 туров "Юнайтед" занимает третье место с 51 очком, имея столько же баллов, сколько и идущая четвертой "Астон Вилла", которая станет следующим соперником манкунианцев.