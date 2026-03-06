6 Марта 2026
"Ливерпуль" выбрал трансферную цель за 100 миллионов евро

6 Марта 2026 17:10
"Ливерпуль" сменил приоритетную цель на трансферном рынке, переключив внимание на 19-летнего футболиста "РБ Лейпцига" после неудачной попытки договориться с мюнхенской "Баварией". Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Sky Флориана Плеттенберга, английский клуб уже провел предварительные переговоры по переходу Яна Диоманде.

Первоначальный интерес мерсисайдцев к Майклу Олисе не привел к результату: "Бавария" отказалась продавать французского вингера. В контракте Олисе отсутствует пункт о фиксированной сумме выкупа, что делает сделку невозможной без согласия немецкой стороны. В связи с этим руководство "Ливерпуля" рассматривает кандидатуру Диоманде как потенциальную замену Мохамеду Салаху или Федерико Кьезе.

Финансовые требования "РБ Лейпцига" за игрока составляют 100 млн евро (188 млн манатов). Данная сумма является барьером для совершения сделки в текущее трансферное окно. На Диоманде также претендует "Бавария", рассматривающая его как вариант усиления атаки. Вингер в текущем сезоне Бундеслиги входит в число наиболее результативных молодых игроков лиги.

İdman.Biz
