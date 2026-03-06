6 Марта 2026
RU

Деклан Райс: "Побеждаешь ты красиво или нет – неважно"

Мировой футбол
Новости
6 Марта 2026 15:13
11
Деклан Райс: "Побеждаешь ты красиво или нет – неважно"

Полузащитник лондонского "Арсенала" Деклан Райс прокомментировал обвинения в адрес команды из-за прагматичного стиля игры.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на английские СМИ, футболист назвал критику неизбежным следствием статуса клуба и подчеркнул приоритет результата.

"Эта шумиха поднимается каждую неделю – так было с самого начала моего пребывания в "Арсенале". Побеждаешь ты красиво или нет – неважно, главное – одержать победу. Мы знаем, чего хотим добиться", - заявил Райс.

Отметим, что матч против "Брайтона" (1:1), в котором подопечные Микеля Артеты установили антирекорд сезона по затягиванию времени, только аподлил масла в огонь резких высказываний в адрес "канониров". В этой встрече игроки лондонского клуба потратили в общей сложности 30 минут и 51 секунду на возобновление игры после пауз (ауты, стандарты, ввод мяча вратарем). Главный тренер "чаек" Фабиан Хюрцелер эмоционально отреагировал на действия защитника лондонцев Пьеро Инкапиэ, обвинив соперника в намеренном срыве темпа матча.

В субботу, 7 марта, лондонцам предстоит кубковая встреча против "Мансфилд Таун", где от команды Артеты ждут более атакующего футбола на фоне значительной разницы в классе.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Ноттингем Форест" отстранил главу футбольного направления
13:58
Мировой футбол

"Ноттингем Форест" отстранил главу футбольного направления

Эду запретили посещать тренировочную базу и стадион клуба
Будущее Ханси Флика в "Барселоне" зависит от Жоана Лапорты
13:43
Мировой футбол

Будущее Ханси Флика в "Барселоне" зависит от Жоана Лапорты

Немецкий специалист связывает продление контракта с результатами президентских выборов
Миллиметровый офсайд носом лишил "Кристал Пэлас" гола
12:28
Мировой футбол

Миллиметровый офсайд носом лишил "Кристал Пэлас" гола - ВИДЕО

VAR зафиксировал минимальное положение вне игры у Исмаила Сарра в матче против "Тоттенхэма"
Роберт Левандовски: "Невозможно научиться быть великим в академии"
11:44
Мировой футбол

Роберт Левандовски: "Невозможно научиться быть великим в академии"

Звезда "Барселоны" раскритиковал систему подготовки игроков на фоне успехов сына Щченсны
Сборная Марокко сменила тренера и пригласила Андреса Иньесту
11:29
Мировой футбол

Сборная Марокко сменила тренера и пригласила Андреса Иньесту

"Атласские львы" пересобрали спортивное руководство за три месяца до ЧМ-2026

"Тоттенхэм" может уволить Игора Тудора спустя три недели после назначения
11:14
Мировой футбол

"Тоттенхэм" может уволить Игора Тудора спустя три недели после назначения

Хорватский специалист возглавил команду только 14 февраля

Самое читаемое

"Карабах" вышел в полуфинал Кубка Азербайджана
4 Марта 20:59
Чемпионат Азербайджана

"Карабах" вышел в полуфинал Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Агдамский клуб обыграл "Шамахы"

Определились страны-участницы чемпионата Европы по ски-альпинизму в Азербайджане
3 Марта 16:07
Зимние виды спорта

Определились страны-участницы чемпионата Европы по ски-альпинизму в Азербайджане - ОБНОВЛЕНО

В соревнованиях на базе туристического центра "Шахдаг" примут участие представители 18 стран
Кубок Азербайджана: "Габала" отыгралась в меньшинстве с 0:2, но уступила "Сабаху" в серии пенальти - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
5 Марта 21:02
Чемпионат Азербайджана

Кубок Азербайджана: "Габала" отыгралась в меньшинстве с 0:2, но уступила "Сабаху" в серии пенальти - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В полуфинале "Сабах" сыграет с "Карабахом"
"Туран Товуз" стал вторым полуфиналистом Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
5 Марта 16:40
Чемпионат Азербайджана

"Туран Товуз" стал вторым полуфиналистом Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команда Курбана Бердыева поспорит за выход в финал с бакинским "Зиря"