Деклан Райс: "Побеждаешь ты красиво или нет – неважно"

Полузащитник лондонского "Арсенала" Деклан Райс прокомментировал обвинения в адрес команды из-за прагматичного стиля игры.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на английские СМИ, футболист назвал критику неизбежным следствием статуса клуба и подчеркнул приоритет результата.

"Эта шумиха поднимается каждую неделю – так было с самого начала моего пребывания в "Арсенале". Побеждаешь ты красиво или нет – неважно, главное – одержать победу. Мы знаем, чего хотим добиться", - заявил Райс.

Отметим, что матч против "Брайтона" (1:1), в котором подопечные Микеля Артеты установили антирекорд сезона по затягиванию времени, только аподлил масла в огонь резких высказываний в адрес "канониров". В этой встрече игроки лондонского клуба потратили в общей сложности 30 минут и 51 секунду на возобновление игры после пауз (ауты, стандарты, ввод мяча вратарем). Главный тренер "чаек" Фабиан Хюрцелер эмоционально отреагировал на действия защитника лондонцев Пьеро Инкапиэ, обвинив соперника в намеренном срыве темпа матча.

В субботу, 7 марта, лондонцам предстоит кубковая встреча против "Мансфилд Таун", где от команды Артеты ждут более атакующего футбола на фоне значительной разницы в классе.