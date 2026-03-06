6 Марта 2026
"Ноттингем Форест" отстранил главу футбольного направления

6 Марта 2026 13:58
Глава футбольного направления "Ноттингем Форест" Эду покидает свой пост спустя восемь месяцев после назначения. Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Telegraph, бразильскому специалисту официально запрещено появляться на территории клуба.

За время работы бывшего технического директора "Арсенала", который присоединился к "лесникам" в июле 2025 года, в команде сменилось четыре главных тренера, а на трансферы было потрачено около 200 млн фунтов (431 млн манатов). Несмотря на масштабные инвестиции, клуб не смог стабилизировать результаты: после 29 туров "Ноттингем Форест" занимает 17-е место в таблице английской Премьер-лиги (АПЛ), находясь на грани зоны вылета.

Ситуация в "Форест" обострилась после серии неудачных кадровых решений, которые привели к потере контроля над раздевалкой. Эду уже пропустил три последних матча команды, что подтверждает окончательный разрыв отношений с владельцем клуба Эвангелосом Маринакисом. На текущий момент команда опережает идущий в зоне вылета "Вест Хэм" лишь по дополнительным показателям (разнице забитых и пропущенных мячей).

Интересно, что уход Эду из "Арсенала" в прошлом году считался одной из главных сенсаций на рынке спортивных директоров. Однако хаотичная трансферная политика в "Ноттингеме" и частая смена тренеров привели к досрочному завершению проекта. Ожидается, что официальное расторжение контракта состоится в ближайшие дни.

