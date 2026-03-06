Будущее Ханси Флика в "Барселоне" зависит от Жоана Лапорты

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик может покинуть свой пост в случае ухода Жоана Лапорты с должности президента клуба.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Флориана Плеттенберга, немецкий наставник открыт к пролонгации соглашения, но ставит свое пребывание в команде в прямую зависимость от текущего руководства.

Действующий контракт Флика рассчитан до лета 2026 года. На данный момент стороны обсуждают продление договора еще на один сезон — до июня 2027 года. Однако стратегическое решение тренера будет зависеть от того, переизберется ли Лапорта на новый срок. Флик считает нынешнего президента гарантом стабильности своего проекта, который позволил "сине-гранатовым" уверенно лидировать в Ла Лиге в текущем сезоне.

Ситуация осложняется тем, что выборы президента "Барселоны" должны состояться летом 2026 года. Если Лапорта проиграет голосование, Флик может рассмотреть предложения от других топ-клубов Европы. Под руководством немецкого специалиста каталонский клуб демонстрирует одну из лучших атакующих статистик в мире, забивая в среднем более трех мячей за игру. Лапорта, пригласивший Флика на смену Хави в мае прошлого года, намерен использовать фигуру тренера как ключевой аргумент в своей предвыборной кампании.