Миллиметровый офсайд носом лишил "Кристал Пэлас" гола - ВИДЕО

Матч последнего тура английской Премьер-лиги между "Тоттенхэмом" и "Кристал Пэлас" (1:3) запомнился резонансным судейским решением. Нападающий гостей Исмаил Сарр поразил ворота лондонцев, однако взятие ворот было отменено после вмешательства системы видеоповторов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на британские СМИ, проверка VAR выявила у сенегальского форварда положение вне игры. Причиной фиксации нарушения стал нос футболиста, который на несколько миллиметров оказался впереди линии последнего защитника "шпор". Судьи расценили это как положение вне игры, так как согласно правилам, офсайд фиксируется по любой части тела, которой можно забить гол.

Несмотря на отмененный мяч, "Кристал Пэлас" сумел одержать уверенную победу, усугубив кризис в стане лондонского клуба. Это поражение стало для "Тоттенхэма" третьим подряд под руководством Игора Тудора, который возглавил команду 14 февраля. На данный момент безвыигрышная серия лондонцев в чемпионате составляет 11 матчей, что является худшим результатом клуба за последние десятилетия.