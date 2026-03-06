6 Марта 2026
RU

Роберт Левандовски: "Невозможно научиться быть великим в академии"

Мировой футбол
Новости
6 Марта 2026 11:44
16
Роберт Левандовски: "Невозможно научиться быть великим в академии"

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски выразил недовольство подходом современных футбольных академий к воспитанию форвардов в подкасте Рио Фердинанда, сообщает İdman.Biz.

Польский футболист считает, что нынешние школы выпускают слишком однотипных игроков, что убивает индивидуальное мастерство.

"Невозможно научиться быть великим нападающим в академии. Школы часто воспитывают похожих друг на друга футболистов. Хотя нападающий должен иметь инстинкты, думать иначе и не повторять то, что делает вся команда. Сейчас академии работают почти как фабрики", - отметил футболист.

Левандовски добавил, что нападающий — это специфическая позиция, требующая смелости быть не таким, как все. По его словам, количество неординарных форвардов в мировом футболе сокращается, так как системное обучение в школах подавляет природный дар предчувствовать игровой эпизод.

Примечательно, что критика Левандовски прозвучала на фоне повышенного внимания к польским талантам в системе "Барселоны". Пока у самого Роберта подрастают две дочери, в академии клуба "Ла Масия" (La Masia) уже проявляет себя сын другого поляка — вратаря Войцеха Щенсны. Восьмилетний Лиам Щенсны, который занимается в системе каталонцев, недавно стал героем соцсетей после эффектного сольного гола.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Миллиметровый офсайд носом лишил "Кристал Пэлас" гола
12:28
Мировой футбол

Миллиметровый офсайд носом лишил "Кристал Пэлас" гола - ВИДЕО

VAR зафиксировал минимальное положение вне игры у Исмаила Сарра в матче против "Тоттенхэма"
Сборная Марокко сменила тренера и пригласила Андреса Иньесту
11:29
Мировой футбол

Сборная Марокко сменила тренера и пригласила Андреса Иньесту

"Атласские львы" пересобрали спортивное руководство за три месяца до ЧМ-2026

"Тоттенхэм" может уволить Игора Тудора спустя три недели после назначения
11:14
Мировой футбол

"Тоттенхэм" может уволить Игора Тудора спустя три недели после назначения

Хорватский специалист возглавил команду только 14 февраля
АФИША футбольного вечера в Европе: какие матчи пройдут сегодня
10:44
Мировой футбол

АФИША футбольного вечера в Европе: какие матчи пройдут сегодня

"ПСЖ" встретится с соперником по ЛЧ, "Ливерпуль" - с недавним обидчиком
Мадридскому "Реалу" исполнилось 124 года
10:14
Мировой футбол

Мадридскому "Реалу" исполнилось 124 года

Королевский клуб празднует годовщину основания в статусе абсолютного рекордсмена мирового футбола
Ханс-Дитер Флик может покинуть "Барселону"
08:12
Мировой футбол

Ханс-Дитер Флик может покинуть "Барселону"

Тренер связывает свое будущее с положением Жоана Лапорты в каталонском клубе

Самое читаемое

"Карабах" вышел в полуфинал Кубка Азербайджана
4 Марта 20:59
Чемпионат Азербайджана

"Карабах" вышел в полуфинал Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Агдамский клуб обыграл "Шамахы"

Определились страны-участницы чемпионата Европы по ски-альпинизму в Азербайджане
3 Марта 16:07
Зимние виды спорта

Определились страны-участницы чемпионата Европы по ски-альпинизму в Азербайджане - ОБНОВЛЕНО

В соревнованиях на базе туристического центра "Шахдаг" примут участие представители 18 стран
Кубок Азербайджана: "Габала" отыгралась в меньшинстве с 0:2, но уступила "Сабаху" в серии пенальти - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
5 Марта 21:02
Чемпионат Азербайджана

Кубок Азербайджана: "Габала" отыгралась в меньшинстве с 0:2, но уступила "Сабаху" в серии пенальти - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В полуфинале "Сабах" сыграет с "Карабахом"
"Туран Товуз" стал вторым полуфиналистом Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
5 Марта 16:40
Чемпионат Азербайджана

"Туран Товуз" стал вторым полуфиналистом Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команда Курбана Бердыева поспорит за выход в финал с бакинским "Зиря"