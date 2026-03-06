Роберт Левандовски: "Невозможно научиться быть великим в академии"

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски выразил недовольство подходом современных футбольных академий к воспитанию форвардов в подкасте Рио Фердинанда, сообщает İdman.Biz.

Польский футболист считает, что нынешние школы выпускают слишком однотипных игроков, что убивает индивидуальное мастерство.

"Невозможно научиться быть великим нападающим в академии. Школы часто воспитывают похожих друг на друга футболистов. Хотя нападающий должен иметь инстинкты, думать иначе и не повторять то, что делает вся команда. Сейчас академии работают почти как фабрики", - отметил футболист.

Левандовски добавил, что нападающий — это специфическая позиция, требующая смелости быть не таким, как все. По его словам, количество неординарных форвардов в мировом футболе сокращается, так как системное обучение в школах подавляет природный дар предчувствовать игровой эпизод.

Примечательно, что критика Левандовски прозвучала на фоне повышенного внимания к польским талантам в системе "Барселоны". Пока у самого Роберта подрастают две дочери, в академии клуба "Ла Масия" (La Masia) уже проявляет себя сын другого поляка — вратаря Войцеха Щенсны. Восьмилетний Лиам Щенсны, который занимается в системе каталонцев, недавно стал героем соцсетей после эффектного сольного гола.