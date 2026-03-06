Сборная Марокко сменила тренера и пригласила Андреса Иньесту

Сборная Марокко полностью сменила руководство спортивного блока за три месяца до старта чемпионата мира-2026. Валид Реграги покинул пост главного тренера, а на его место назначен Мохамед Уаби. Одновременно с этим на должность спортивного директора национальной команды утвержден легендарный полузащитник Андрес Иньеста.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на марокканские СМИ, причиной кадровых перестановок стало поражение в финале Кубка африканских наций и последовавший за ним затяжной кризис. Реграги, возглавлявший команду с 2022 года, намерен продолжить карьеру в клубном футболе и рассматривает предложения из английской Премьер-лиги и испанской Ла Лиги.

Новый главный тренер Мохамед Уаби ранее привел молодежную сборную Марокко к победе на чемпионате мира U-20. Андрес Иньеста в роли спортивного директора будет отвечать за стратегию подготовки к мундиалю и интеграцию молодых игроков в основной состав. Первой проверкой для обновленного руководства станут товарищеские матчи в конце марта, которые станут ключевым этапом подготовки к финальной стадии ЧМ-2026.