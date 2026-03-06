6 Марта 2026
RU

Сборная Марокко сменила тренера и пригласила Андреса Иньесту

Мировой футбол
Новости
6 Марта 2026 11:29
18
Сборная Марокко сменила тренера и пригласила Андреса Иньесту

Сборная Марокко полностью сменила руководство спортивного блока за три месяца до старта чемпионата мира-2026. Валид Реграги покинул пост главного тренера, а на его место назначен Мохамед Уаби. Одновременно с этим на должность спортивного директора национальной команды утвержден легендарный полузащитник Андрес Иньеста.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на марокканские СМИ, причиной кадровых перестановок стало поражение в финале Кубка африканских наций и последовавший за ним затяжной кризис. Реграги, возглавлявший команду с 2022 года, намерен продолжить карьеру в клубном футболе и рассматривает предложения из английской Премьер-лиги и испанской Ла Лиги.

Новый главный тренер Мохамед Уаби ранее привел молодежную сборную Марокко к победе на чемпионате мира U-20. Андрес Иньеста в роли спортивного директора будет отвечать за стратегию подготовки к мундиалю и интеграцию молодых игроков в основной состав. Первой проверкой для обновленного руководства станут товарищеские матчи в конце марта, которые станут ключевым этапом подготовки к финальной стадии ЧМ-2026.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Миллиметровый офсайд носом лишил "Кристал Пэлас" гола
12:28
Мировой футбол

Миллиметровый офсайд носом лишил "Кристал Пэлас" гола - ВИДЕО

VAR зафиксировал минимальное положение вне игры у Исмаила Сарра в матче против "Тоттенхэма"
Роберт Левандовски: "Невозможно научиться быть великим в академии"
11:44
Мировой футбол

Роберт Левандовски: "Невозможно научиться быть великим в академии"

Звезда "Барселоны" раскритиковал систему подготовки игроков на фоне успехов сына Щченсны
"Тоттенхэм" может уволить Игора Тудора спустя три недели после назначения
11:14
Мировой футбол

"Тоттенхэм" может уволить Игора Тудора спустя три недели после назначения

Хорватский специалист возглавил команду только 14 февраля
АФИША футбольного вечера в Европе: какие матчи пройдут сегодня
10:44
Мировой футбол

АФИША футбольного вечера в Европе: какие матчи пройдут сегодня

"ПСЖ" встретится с соперником по ЛЧ, "Ливерпуль" - с недавним обидчиком
Мадридскому "Реалу" исполнилось 124 года
10:14
Мировой футбол

Мадридскому "Реалу" исполнилось 124 года

Королевский клуб празднует годовщину основания в статусе абсолютного рекордсмена мирового футбола
Ханс-Дитер Флик может покинуть "Барселону"
08:12
Мировой футбол

Ханс-Дитер Флик может покинуть "Барселону"

Тренер связывает свое будущее с положением Жоана Лапорты в каталонском клубе

Самое читаемое

"Карабах" вышел в полуфинал Кубка Азербайджана
4 Марта 20:59
Чемпионат Азербайджана

"Карабах" вышел в полуфинал Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Агдамский клуб обыграл "Шамахы"

Определились страны-участницы чемпионата Европы по ски-альпинизму в Азербайджане
3 Марта 16:07
Зимние виды спорта

Определились страны-участницы чемпионата Европы по ски-альпинизму в Азербайджане - ОБНОВЛЕНО

В соревнованиях на базе туристического центра "Шахдаг" примут участие представители 18 стран
Кубок Азербайджана: "Габала" отыгралась в меньшинстве с 0:2, но уступила "Сабаху" в серии пенальти - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
5 Марта 21:02
Чемпионат Азербайджана

Кубок Азербайджана: "Габала" отыгралась в меньшинстве с 0:2, но уступила "Сабаху" в серии пенальти - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В полуфинале "Сабах" сыграет с "Карабахом"
"Туран Товуз" стал вторым полуфиналистом Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
5 Марта 16:40
Чемпионат Азербайджана

"Туран Товуз" стал вторым полуфиналистом Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команда Курбана Бердыева поспорит за выход в финал с бакинским "Зиря"