"Тоттенхэм" может уволить Игора Тудора спустя три недели после назначения

Руководство лондонского клуба рассматривает вопрос о немедленном прекращении сотрудничества с Игором Тудором. Клуб идет на вторую смену тренера за сезон

Как сообщает İdman.Biz, причиной стал катастрофический старт хорвата, проигравшего все три матча во главе команды. Последней каплей для боссов "шпор" стало домашнее поражение от "Кристал Пэлас" (1:3), которое опустило команду на 16-е место в таблице.

Сейчас лондонцы находятся всего в одном очке от зоны вылета. Безвыигрышная серия клуба в чемпионате составляет уже 11 матчей — это худший показатель за последние 50 лет. Несмотря на критическое положение, сам специалист публично сохраняет уверенность.

"Угроза отставки? Я не думаю в этом направлении. У меня есть работа, которую нужно выполнять, и все", — заявил наставник лондонцев.

Хорватский специалист возглавил команду только 14 февраля, сменив Томаса Франка. Однако отсутствие прогресса и риск вылета в Чемпионшип вынуждают руководство искать третьего тренера за год. Решение о будущем тренерского штаба может быть принято в ближайшие 24 часа.