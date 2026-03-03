Фонт раскритиковал кампанию Лапорты: "Одни объясняли программу, другие резали хамон"

Кандидат в президенты "Барселоны" Виктор Фонт выступил с резкой критикой в адрес предвыборной кампании Жоана Лапорты.

Как сообщает İdman.Biz, Фонт заявил, что в барселонизме назрел запрос на изменения и подчеркнул, что его команда готова к решающему этапу борьбы.

"Мы взволнованы и более чем довольны. Благодарим более 5100 сосьос, которые нас поддержали. Внутри барселонизма есть запрос на перемены. Мы разнообразная группа, образцовая во всех отношениях. Мы хотим видеть "Барсу" честной, прозрачной и уважаемой. До сих пор это был предварительный этап, теперь наступает момент истины", - отметил Фонт.

Особенно жестко кандидат высказался о стиле кампании оппонентов. "Предварительная кампания была немного странной, потому что одни объясняли программу, а другие садились на тракторы, резали хамон и готовили макароны. Мы надеемся, что сможем сравнить модели, и 15 марта все решит не то, кто лучше режет хамон", - заявил он.

Таким образом, предвыборная гонка в "Барселоне" набирает обороты, а риторика кандидатов становится все более острой накануне голосования.