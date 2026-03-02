2 Марта 2026
На матче "Спортинга" в Хихоне умер 82-летний болельщик

2 Марта 2026 08:12
На матче "Спортинга" в Хихоне умер 82-летний болельщик

В воскресенье во время матча 28-го тура Сегунды между "Спортингом" и "Леганесом" скончался 82-летний болельщик. Как передает İdman.Biz, об этом сообщила пресс-служба хихонского клуба.

Игра на стадионе в Хихоне была остановлена в начале первого тайма из-за неотложной медицинской ситуации. Несмотря на усилия врачей, спасти мужчину не удалось. Как отметили в "Спортинге", он был владельцем абонемента на протяжении 40 лет.

"Сегодня мы все глубоко опечалены. Пусть он покоится с миром. Наши мысли с его семьей и близкими. Мы благодарим медицинский и охранный персонал за их работу, а также болельщиков обеих команд за образцовое поведение", — говорится в заявлении "Спортинга".

После случившегося матч не был возобновлен. Дата и время перенесенной игры будут объявлены дополнительно.

İdman.Biz
