1 Марта 2026
Мировой футбол
Новости
1 Марта 2026 10:15
Силва: после ухода я останусь болельщиком "Манчестер Сити"

Капитан "Манчестер Сити" Бернарду Силва заявил, что продолжит поддерживать английский клуб даже после ухода из команды.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на City Xtra, контракт 31-летнего полузащитника истекает грядущим летом, и расставание с "горожанами" может состояться уже в ближайшее время.

"Я не из Манчестера, но уже частично чувствую себя манчестерцем, ведь провел здесь девять лет жизни. Могу заверить, что после своего ухода продолжу поддерживать клуб. Я чувствую себя его частью, одним из болельщиков, а не просто игроком. Поэтому, безусловно, капитанская повязка - особая честь для меня. Именно здесь я познакомился с женой, здесь выросла моя первая дочь. Даже когда мне будет 60 лет, я буду помнить об этом городе как о важнейшем и счастливом этапе своей жизни", - заявил Силва.

Бернарду Силва перешел в "Манчестер Сити" в 2017 году из "Монако" и за годы выступлений стал одним из ключевых игроков команды.

