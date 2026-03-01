Роналду получил травму и не реализовал пенальти

Вчера, 28 февраля, состоялся матч 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором "Аль-Наср" на выезде обыграл "Аль-Фейху" со счетом 3:1, сообщает İdman.Biz.

Форвард хозяев Криштиану Роналду начал встречу в стартовом составе, однако не смог доиграть ее до финального свистка. На 81-й минуте португалец был заменен из-за проблем с правой ногой.

Кроме того, по ходу встречи 41-летний нападающий не реализовал пенальти — его удар прошел мимо ворот. Несмотря на это, "Аль-Наср" сумел довести игру до победы и взять три очка.

В следующем матче "Аль-Наср" сыграет с "Аль-Васлом" в гостях 4 марта. Участие португальца пока под вопросом.