1 Марта 2026
Марко Ройс продлил контракт с "Лос-Анджелес Гэлакси"

Мировой футбол
Новости
1 Марта 2026 04:42
16
Марко Ройс продлил контракт с "Лос-Анджелес Гэлакси"

Немецкий полузащитник Марко Ройс подписал новое соглашение с "Лос-Анджелес Гэлакси". Как передаетİdman.Biz, об этом сообщает официальный сайт клуба МЛС.

Срок действия нового договора футболиста с командой рассчитан до декабря 2027 года. Он выступает за этот клуб с лета 2024-го, в общей сложности к этому моменту хавбек принял участие в 42 матчах команды из Калифорнии, в которых забил девять голов и отдал 13 голевых передач. С "Лос-Анджелес Гэлакси" Ройс также брал Кубок МЛС.

Ранее Ройс выступал за дортмундскую "Боруссию" с 2012 по 2024 год. Вместе с клубом из Дортмунда Ройс дважды становился обладателем Кубка Германии и три раза выигрывал Суперкубок страны, но ни разу не брал национальный титул.

İdman.Biz
Тэги:

