Флик выиграл 75 из 100 первых матчей в "Барселоне"

"Барселона" разгромила "Вильярреал" со счетом 4:1 в матче 26-го тура Ла Лиги.

Для главного тренера "Барселоны" Ханса-Дитера Флика эта игра стала 100-й во главе команды, а победа — 75-й по счету, сообщает İdman.Biz.

При Флике "Барселона" потерпела 16 поражений при девяти ничьих, забив 281 гол.

В 100 первых играх во главе "Барселоны" больше Флика побед одержал лишь Луис Энрике (80). По забитым мячам "Барселона" Флика по итогам первых 100 игр сотрудничества оказалась пятой после Энрике (282), Джека Гринвелла (286), Фердинанда Даучика (296) и Эленио Эрреры (302).