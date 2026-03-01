Харри Кейн установил личный рекорд по числу голов за один сезон в карьере

Нападающий "Баварии" Харри Кейн оформил дубль в матче 24-го тура Бундеслиги с дортмундской "Боруссией" (3:2) и установил новый личный рекорд по числу забитых мячей на клубом уровне за один сезон.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на портал Opta Sport, текущий результат в 45 мячей во всех турнирах является лучшим для англичанина за всю его карьеру. Отмечается, что ранее он забивал 44 гола в сезоне-2023/2024, который был его дебютным в "Баварии".

Также на счету 32-летнего Кейна восемь мячей за национальную команду Англии в отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года. Англичанин пополнил стан мюнхенцев летом 2023 года, перебравшись из "Тоттенхэма". С тех пор на его счету 133 матча, 130 голов и 31 ассист.