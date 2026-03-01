1 Марта 2026
RU

Глава федерации футбола Ирана допустил неучастие сборной на чемпионате мира-2026 после ударов США

Мировой футбол
Новости
1 Марта 2026 00:16
17
Президент Иранской футбольной федерации Мехди Тадж заявил, что национальная команда вряд ли сможет принять участие в чемпионате мира 2026 года после военной операции США против Ирана.

"После сегодняшних событий и нападения со стороны Соединенных Штатов вряд ли мы можем рассчитывать на чемпионат мира по футболу, но решение по этому вопросу должны принять руководители спортивных организаций", — цитирует Таджа İdman.Biz со ссылкой на Marca.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города, включая Тегеран. Иран нанес ответные удары по военным базам США в ряде стран региона. Воздушное пространство Ирана и Израиля закрыто, рейсы приостановлены.

İdman.Biz
