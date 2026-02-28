28 Февраля 2026
RU

"Ливерпуль" разгромил "Вест Хэм" в АПЛ - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
28 Февраля 2026 20:58
24
"Ливерпуль" разгромил "Вест Хэм" в АПЛ - ВИДЕО

"Ливерпуль" в домашнем матче победил "Вест Хэм" в 28-м туре чемпионата Англии — 5:2.

У хозяев голы забили Вирджил ван Дейк, Коди Гакпо, Алексис Макаллистер и Уго Экитике, на счету которого также две результативные передачи. Автогол забил Аксель Дисаси. У гостей отличились Томаш Соучек и Валентин Кастельанос.

"Ливерпуль" одержал третью победу в АПЛ подряд. Мерсисайдцы набрали 48 очков и занимают пятое место в таблице. "Вест Хэм" с 25 очками — на 18-й строчке.

В параллельных матчах "Ньюкасл" дома уступил "Эвертону" со счетом 2:3. "Брентфорд" на выезде одержал победу над "Бернли" в концовке встречи — 4:3. Хозяева отыгрались с 0:3 после первого тайма.

В еще одном матче дня "Борнмут" и "Сандерленд" сыграли вничью - 1:1.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

IFAB одобрил меры по борьбе с затяжкой времени в футболе и расширил полномочия VAR
21:46
Мировой футбол

IFAB одобрил меры по борьбе с затяжкой времени в футболе и расширил полномочия VAR

Изменения вступят в силу летом и будут действовать уже на чемпионате мира‑2026
"Барселона" обыграла "Вильярреал" - ОБНОВЛЯЕТСЯ - ВИДЕО
21:26
Мировой футбол

"Барселона" обыграла "Вильярреал" - ОБНОВЛЯЕТСЯ - ВИДЕО

Ямаль сделал первый хет-трик в карьере
"Байер" ушел от поражения в матче с "Майнцем"
20:38
Мировой футбол

"Байер" ушел от поражения в матче с "Майнцем"

Хозяева отыгрались на две минуты до конца основного времени
"Комо" выиграл у "Лечче"
19:58
Мировой футбол

"Комо" выиграл у "Лечче"

"Комо" поднялся на пятое место в таблице Серии А
Лиам Росеньор о жеребьевке ЛЧ: "Матчи с "ПСЖ" - то, ради чего ты живешь"
18:30
Мировой футбол

Лиам Росеньор о жеребьевке ЛЧ: "Матчи с "ПСЖ" - то, ради чего ты живешь"

Главный тренер "Челси" восхитился работой Луиса Энрике
Серия А: "Рома" попытается добить "старую синьору" после ее тяжелой битвы с "Галатасараем" – ОБЗОР İDMAN.BİZ
17:12
Мировой футбол

Серия А: "Рома" попытается добить "старую синьору" после ее тяжелой битвы с "Галатасараем" – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Лидирующий "Интер" получил комфортные +10 очков отрыва после того, как его преследователи дружно проиграли

Самое читаемое

Лига чемпионов: Сегодня определится соперник "Галатасарая" в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
27 Февраля 15:29
Мировой футбол

Лига чемпионов: Сегодня определится соперник "Галатасарая" в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Жеребьевка плей-офф начнется в 15:00 по бакинскому времени
Лига чемпионов: "Реал", "ПСЖ" и "Аталанта" вышли в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
26 Февраля 02:04
Мировой футбол

Лига чемпионов: "Реал", "ПСЖ" и "Аталанта" вышли в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Сегодня проходят ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов

Стали известны точные даты и время начала матчей 1/8 финала ЛЧ
27 Февраля 20:10
Мировой футбол

Стали известны точные даты и время начала матчей 1/8 финала ЛЧ

УЕФА опубликовал расписание игр стадии на вылет

Бросок азербайджанского баскетболиста вызвал бурю обсуждений в соцсетях – ВИДЕО
15:32
Баскетбол

Бросок азербайджанского баскетболиста вызвал бурю обсуждений в соцсетях – ВИДЕО

Бросок был совершен в середине второго матча на последних секундах атаки