"Ливерпуль" разгромил "Вест Хэм" в АПЛ - ВИДЕО

"Ливерпуль" в домашнем матче победил "Вест Хэм" в 28-м туре чемпионата Англии — 5:2.

У хозяев голы забили Вирджил ван Дейк, Коди Гакпо, Алексис Макаллистер и Уго Экитике, на счету которого также две результативные передачи. Автогол забил Аксель Дисаси. У гостей отличились Томаш Соучек и Валентин Кастельанос.

"Ливерпуль" одержал третью победу в АПЛ подряд. Мерсисайдцы набрали 48 очков и занимают пятое место в таблице. "Вест Хэм" с 25 очками — на 18-й строчке.

В параллельных матчах "Ньюкасл" дома уступил "Эвертону" со счетом 2:3. "Брентфорд" на выезде одержал победу над "Бернли" в концовке встречи — 4:3. Хозяева отыгрались с 0:3 после первого тайма.

В еще одном матче дня "Борнмут" и "Сандерленд" сыграли вничью - 1:1.