28 Февраля 2026
Лиам Росеньор о жеребьевке ЛЧ: "Матчи с "ПСЖ" - то, ради чего ты живешь"

Мировой футбол
Новости
28 Февраля 2026 18:30
Главный тренер футбольного клуба "Челси" Лиам Росеньор прокомментировал итоги жеребьевки стадии 1/8 финала Лиги чемпионов, по результатам которой его команде предстоит встретиться с французским "Пари Сен-Жермен". Специалист, ранее возглавлявший "Страсбур", выразил восхищение предстоящим противостоянием.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Goal, наставник "синих" отметил высокий уровень соперника и свой личный опыт работы во французском чемпионате: "Я в предвкушении. "ПСЖ" — фантастическая команда. У меня есть опыт игр против них во Франции. Я всегда восхищался ими. Луис Энрике проделал невероятную работу", — заявил Росеньор.

Тренер подчеркнул значимость таких встреч для любого профессионального футболиста, несмотря на необходимость сосредоточиться на ближайших матчах внутреннего первенства: "Это те матчи, ради которых ты живешь, игры, ради которых приходишь в футбол. Это будет великолепное противостояние. Но до этого у нас есть еще три игры, на которых мне нужно сосредоточиться", — добавил специалист.

Напомним, что команды уже встречались в официальном турнире летом 2025 года в финале Клубного чемпионата мира. Тогда "Челси", которым руководил Энцо Мареска, одержал уверенную победу со счетом 3:0. Первый матч нынешнего противостояния в Лиге чемпионов состоится 11 марта в Париже, ответная встреча пройдет неделю спустя в Лондоне.

