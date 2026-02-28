Ла Лига: "Барселона" вновь впереди и принимает "желтую субмарину" – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В чемпионате Испании по футболу (Ла Лига) проходят матчи 26-го тура.

Как передает İdman.Biz, в предыдущем туре "Барселона" сумела вернуть лидерство в таблице: каталонцы обыграли "Леванте" (3:0), а мадридский "Реал" сенсационно уступил "Осасуне" (1:2). При этом еще совсем недавно, в 24-м туре, сама "Барса" проиграла "Жироне" (1:2), чем тогда воспользовался "Реал" в борьбе за первую строчку.

Тур уже стартовал: "Леванте" на своем поле обыграл "Алавес" (2:0).

"Барселона" - "Вильярреал" (28 февраля)

Матч соседей по верхушке: "Барселона" идет первой (61 очко), "Вильярреал" третий (51). В прошлом туре команда из Каталонии уверенно разобралась с "Леванте" (3:0), а "Вильярреал" дома взял важные три очка у "Валенсии" (2:1).

Из главных новостей недели у хозяев - травма Френки де Йонга: полузащитник повредил заднюю поверхность бедра и выбыл на несколько недель. В контексте плотного графика это фактор, который напрямую влияет на баланс центра поля, особенно в матчах, где "Вильярреал" умеет навязывать темп и заставлять соперника много работать без мяча.

Добавим, что "желтая субмарина" ведет борьбу за третье место с "Атлетико Мадридом", и любая потеря очков может вновь позволить столичному клубу сравняться по количеству набранных баллов.

"Реал Мадрид" - "Хетафе" (2 марта)

Для "Реала" - это игра на фоне болезненной осечки в Памплоне: поражение от "Осасуны" (1:2) стоило "сливочным" лидерства, и теперь любая новая потеря очков бьет по чемпионским раскладам. "Хетафе" из пригорода столицы подходит к условному "мадридскому дерби" после минимального домашнего поражения от "Севильи" (0:1). "Королевский клуб" является явным фаворитом и, несмотря на неудачу в предыдущем туре, в этот раз не должен испытать серьезных проблем.

Отдельная тема - Килиан Мбаппе. Форвард продолжает восстановление после проблем с коленом и пропускал недавние матчи, при этом конкретные сроки его возвращения не уточнялись. С учетом его результативности в сезоне вопрос готовности Мбаппе остается ключевым кадровым фактором для мадридского клуба.

Остальные матчи 26-го тура Ла Лиги:

27 февраля

"Леванте" - "Алавес" 2:0

28 февраля

"Райо Вальекано" - "Атлетик"

"Мальорка" - "Реал Сосьедад"

"Реал Овьедо" - "Атлетико"

1 марта

"Эльче" - "Эспаньол"

"Валенсия" - "Осасуна"

"Бетис" - "Севилья"

"Жирона" - "Сельта"

Турнирная таблица Ла Лиги (после первого матча 26-го тура):

1. "Барселона" - 61

2. "Реал Мадрид" - 60

3. "Вильярреал" - 51

4. "Атлетико" - 48

5. "Бетис" - 42

6. "Сельта" - 37

7. "Эспаньол" - 35

8. "Атлетик" - 34

9. "Осасуна" - 33

10. "Реал Сосьедад" - 32

11. "Жирона" - 30

12. "Севилья" - 29

13. "Хетафе" - 29

14. "Алавес" - 27

15. "Райо Вальекано" - 26

16. "Валенсия" - 26

17. "Эльче" - 25

18. "Мальорка" - 24

19. "Леванте" - 21

20. "Реал Овьедо" - 17