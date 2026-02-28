Ла Лига: "Барселона" вновь впереди и принимает "желтую субмарину" – ОБЗОР İDMAN.BİZ

28 Февраля 2026
Мировой футбол
Обзор
28 Февраля 2026 16:12
В чемпионате Испании по футболу (Ла Лига) проходят матчи 26-го тура.

Как передает İdman.Biz, в предыдущем туре "Барселона" сумела вернуть лидерство в таблице: каталонцы обыграли "Леванте" (3:0), а мадридский "Реал" сенсационно уступил "Осасуне" (1:2). При этом еще совсем недавно, в 24-м туре, сама "Барса" проиграла "Жироне" (1:2), чем тогда воспользовался "Реал" в борьбе за первую строчку.

Тур уже стартовал: "Леванте" на своем поле обыграл "Алавес" (2:0).

"Барселона" - "Вильярреал" (28 февраля)

Матч соседей по верхушке: "Барселона" идет первой (61 очко), "Вильярреал" третий (51). В прошлом туре команда из Каталонии уверенно разобралась с "Леванте" (3:0), а "Вильярреал" дома взял важные три очка у "Валенсии" (2:1).

Из главных новостей недели у хозяев - травма Френки де Йонга: полузащитник повредил заднюю поверхность бедра и выбыл на несколько недель. В контексте плотного графика это фактор, который напрямую влияет на баланс центра поля, особенно в матчах, где "Вильярреал" умеет навязывать темп и заставлять соперника много работать без мяча.

Добавим, что "желтая субмарина" ведет борьбу за третье место с "Атлетико Мадридом", и любая потеря очков может вновь позволить столичному клубу сравняться по количеству набранных баллов.

"Реал Мадрид" - "Хетафе" (2 марта)

Для "Реала" - это игра на фоне болезненной осечки в Памплоне: поражение от "Осасуны" (1:2) стоило "сливочным" лидерства, и теперь любая новая потеря очков бьет по чемпионским раскладам. "Хетафе" из пригорода столицы подходит к условному "мадридскому дерби" после минимального домашнего поражения от "Севильи" (0:1). "Королевский клуб" является явным фаворитом и, несмотря на неудачу в предыдущем туре, в этот раз не должен испытать серьезных проблем.

Отдельная тема - Килиан Мбаппе. Форвард продолжает восстановление после проблем с коленом и пропускал недавние матчи, при этом конкретные сроки его возвращения не уточнялись. С учетом его результативности в сезоне вопрос готовности Мбаппе остается ключевым кадровым фактором для мадридского клуба.

Остальные матчи 26-го тура Ла Лиги:

27 февраля
"Леванте" - "Алавес" 2:0

28 февраля
"Райо Вальекано" - "Атлетик"
"Мальорка" - "Реал Сосьедад"
"Реал Овьедо" - "Атлетико"

1 марта
"Эльче" - "Эспаньол"
"Валенсия" - "Осасуна"
"Бетис" - "Севилья"
"Жирона" - "Сельта"

Турнирная таблица Ла Лиги (после первого матча 26-го тура):

1. "Барселона" - 61
2. "Реал Мадрид" - 60
3. "Вильярреал" - 51
4. "Атлетико" - 48
5. "Бетис" - 42
6. "Сельта" - 37
7. "Эспаньол" - 35
8. "Атлетик" - 34
9. "Осасуна" - 33
10. "Реал Сосьедад" - 32
11. "Жирона" - 30
12. "Севилья" - 29
13. "Хетафе" - 29
14. "Алавес" - 27
15. "Райо Вальекано" - 26
16. "Валенсия" - 26
17. "Эльче" - 25
18. "Мальорка" - 24
19. "Леванте" - 21
20. "Реал Овьедо" - 17

