АПЛ: очередное лондонское дерби и шанс для "МЮ" ворваться в тройку – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В Английской премьер-лиге по футболу (АПЛ) проходят матчи 28-го тура.

Как передает İdman.Biz, в чемпионской гонке продолжает лидировать "Арсенал" (61 очко), но рядом держится "Манчестер Сити" (56), у которого есть матч в запасе. В борьбе за Лигу чемпионов все еще плотнее: третьей идет "Астон Вилла" (51), четвертый "Манчестер Юнайтед" (48), а "Челси" и "Ливерпуль" набрали по 45 очков.

Тур уже начался результатом "Вулверхэмптон" – "Астон Вилла" 2:0. Для аутсайдера это всего вторая победа в сезоне, но она получилась громкой: "волки" остались на последнем месте, зато избежали исторического антирекорда по очкам. В свою очередь "Астон Вилла" на третьей строчке почувствовала реальную угрозу, потому что "Манчестер Юнайтед" при победе может догнать команду Унаи Эмери по очкам и обойти ее по разнице мячей.

"Арсенал" – "Челси" (1 марта)

Очередное лондонское дерби и матч, в котором сходятся лидер и команда из еврозоны: "Арсенал" идет первым, "Челси" пятым. Хозяева подходят к игре после яркой победы в северолондонском дерби над "Тоттенхэмом" (4:1), и это был именно тот результат, который удерживает их в тонусе на фоне преследователя из Манчестера.

Вокруг "Арсенала" на неделе звучали разговоры о возможном квадрупле, но Микель Артета публично охладил тему и дал понять, что команда живет по принципу "от матча к матчу". При этом тренер отдельно отметил, что прошлые успехи против "Челси" не дают никакой гарантии: соперник меняется по ходу игры и умеет адаптироваться под сценарий.

"Челси" приезжает на "Эмирейтс" с серией без поражений в лиге при Лиаме Росеньоре и с важным кадровым нюансом: защитник Уэсли Фофана дисквалифицирован после удаления в матче с "Бернли". Предыдущий тур для "синих" вышел болезненным именно по сюжету: они вели у "Бернли", но снова остались вдесятером и упустили победу в концовке (1:1). Из хороших новостей для гостей: Росеньор сообщил, что Ромео Лавиа и Дариу Эссугу вернулись к тренировкам, хотя Эстевао продолжает восстановление после травмы задней поверхности бедра.

"Манчестер Юнайтед" – "Кристал Пэлас" (1 марта)

Для "Манчестер Юнайтед" это шанс не просто укрепиться в четверке, но и реально добраться до третьего места уже в эти выходные. В предыдущем туре команда Майкла Каррика взяла тяжелые три очка на выезде у "Эвертона" (1:0), а решающий мяч снова принес выход со скамейки Бенжамина Сеско. Сам Каррик накануне матча отдельно подчеркнул пользу Сеско как джокера и отметил беспроигрышный отрезок команды в чемпионате после смены тренера.

По составу у хозяев есть вопросы. Лисандро Мартинес пропустил победную игру с "Эвертоном" из-за повреждения, но в клубе дали понять, что травма не выглядит серьезной. Также прогрессируют Маттеас де Лигт и Мейсон Маунт, а вот Патрик Доргу, по ожиданиям штаба, выбыл на более длительный срок.

"Кристал Пэлас" идет в середине таблицы (13-е место) и параллельно держит в голове еврокубки: лондонцы продолжают борьбу в Лиге конференции. В АПЛ же "Пэлас" в предыдущем туре одержал победу над "Вулверхэмптоном" (1:0) благодаря голу в концовке, что наверняка придаст команде уверенности.

Остальные матчи 28-го тура АПЛ:

27 февраля

"Вулверхэмптон" - "Астон Вилла" 2:0

28 февраля

"Борнмут" - "Сандерленд"

"Бернли" - "Брентфорд"

"Ливерпуль" - "Вест Хэм"

"Ньюкасл" - "Эвертон"

"Лидс" - "Манчестер Сити"

1 марта

"Брайтон" - "Ноттингем Форест"

"Фулхэм" - "Тоттенхэм"

Турнирная таблица АПЛ перед 28-м туром:

1. "Арсенал" - 61

2. "Манчестер Сити" - 56

3. "Астон Вилла" - 51

4. "Манчестер Юнайтед" - 48

5. "Челси" - 45

6. "Ливерпуль" - 45

7. "Брентфорд" - 40

8. "Борнмут" - 38

9. "Эвертон" - 37

10. "Фулхэм" - 37

11. "Ньюкасл" - 36

12. "Сандерленд" - 36

13. "Кристал Пэлас" - 35

14. "Брайтон" - 34

15. "Лидс" - 31

16. "Тоттенхэм" - 29

17. "Ноттингем Форест" - 27

18. "Вест Хэм" - 25

19. "Бернли" - 19

20. "Вулверхэмптон" - 13

Теймур Тушиев