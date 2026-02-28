АПЛ: очередное лондонское дерби и шанс для "МЮ" ворваться в тройку – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В Английской премьер-лиге по футболу (АПЛ) проходят матчи 28-го тура.
Как передает İdman.Biz, в чемпионской гонке продолжает лидировать "Арсенал" (61 очко), но рядом держится "Манчестер Сити" (56), у которого есть матч в запасе. В борьбе за Лигу чемпионов все еще плотнее: третьей идет "Астон Вилла" (51), четвертый "Манчестер Юнайтед" (48), а "Челси" и "Ливерпуль" набрали по 45 очков.
Тур уже начался результатом "Вулверхэмптон" – "Астон Вилла" 2:0. Для аутсайдера это всего вторая победа в сезоне, но она получилась громкой: "волки" остались на последнем месте, зато избежали исторического антирекорда по очкам. В свою очередь "Астон Вилла" на третьей строчке почувствовала реальную угрозу, потому что "Манчестер Юнайтед" при победе может догнать команду Унаи Эмери по очкам и обойти ее по разнице мячей.
"Арсенал" – "Челси" (1 марта)
Очередное лондонское дерби и матч, в котором сходятся лидер и команда из еврозоны: "Арсенал" идет первым, "Челси" пятым. Хозяева подходят к игре после яркой победы в северолондонском дерби над "Тоттенхэмом" (4:1), и это был именно тот результат, который удерживает их в тонусе на фоне преследователя из Манчестера.
Вокруг "Арсенала" на неделе звучали разговоры о возможном квадрупле, но Микель Артета публично охладил тему и дал понять, что команда живет по принципу "от матча к матчу". При этом тренер отдельно отметил, что прошлые успехи против "Челси" не дают никакой гарантии: соперник меняется по ходу игры и умеет адаптироваться под сценарий.
"Челси" приезжает на "Эмирейтс" с серией без поражений в лиге при Лиаме Росеньоре и с важным кадровым нюансом: защитник Уэсли Фофана дисквалифицирован после удаления в матче с "Бернли". Предыдущий тур для "синих" вышел болезненным именно по сюжету: они вели у "Бернли", но снова остались вдесятером и упустили победу в концовке (1:1). Из хороших новостей для гостей: Росеньор сообщил, что Ромео Лавиа и Дариу Эссугу вернулись к тренировкам, хотя Эстевао продолжает восстановление после травмы задней поверхности бедра.
"Манчестер Юнайтед" – "Кристал Пэлас" (1 марта)
Для "Манчестер Юнайтед" это шанс не просто укрепиться в четверке, но и реально добраться до третьего места уже в эти выходные. В предыдущем туре команда Майкла Каррика взяла тяжелые три очка на выезде у "Эвертона" (1:0), а решающий мяч снова принес выход со скамейки Бенжамина Сеско. Сам Каррик накануне матча отдельно подчеркнул пользу Сеско как джокера и отметил беспроигрышный отрезок команды в чемпионате после смены тренера.
По составу у хозяев есть вопросы. Лисандро Мартинес пропустил победную игру с "Эвертоном" из-за повреждения, но в клубе дали понять, что травма не выглядит серьезной. Также прогрессируют Маттеас де Лигт и Мейсон Маунт, а вот Патрик Доргу, по ожиданиям штаба, выбыл на более длительный срок.
"Кристал Пэлас" идет в середине таблицы (13-е место) и параллельно держит в голове еврокубки: лондонцы продолжают борьбу в Лиге конференции. В АПЛ же "Пэлас" в предыдущем туре одержал победу над "Вулверхэмптоном" (1:0) благодаря голу в концовке, что наверняка придаст команде уверенности.
Остальные матчи 28-го тура АПЛ:
27 февраля
"Вулверхэмптон" - "Астон Вилла" 2:0
28 февраля
"Борнмут" - "Сандерленд"
"Бернли" - "Брентфорд"
"Ливерпуль" - "Вест Хэм"
"Ньюкасл" - "Эвертон"
"Лидс" - "Манчестер Сити"
1 марта
"Брайтон" - "Ноттингем Форест"
"Фулхэм" - "Тоттенхэм"
Турнирная таблица АПЛ перед 28-м туром:
1. "Арсенал" - 61
2. "Манчестер Сити" - 56
3. "Астон Вилла" - 51
4. "Манчестер Юнайтед" - 48
5. "Челси" - 45
6. "Ливерпуль" - 45
7. "Брентфорд" - 40
8. "Борнмут" - 38
9. "Эвертон" - 37
10. "Фулхэм" - 37
11. "Ньюкасл" - 36
12. "Сандерленд" - 36
13. "Кристал Пэлас" - 35
14. "Брайтон" - 34
15. "Лидс" - 31
16. "Тоттенхэм" - 29
17. "Ноттингем Форест" - 27
18. "Вест Хэм" - 25
19. "Бернли" - 19
20. "Вулверхэмптон" - 13
Теймур Тушиев