Уэйн Руни назвал лучший стадион в своей карьере

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни определил лучший стадион, на котором ему доводилось играть за время профессиональной карьеры. Несмотря на то что 38-летний англичанин провел на "Олд Траффорд" большую часть своих матчей, среди всех арен мира он без колебаний выбрал домашний стадион мадридского "Реала".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на британские СМИ, Руни прямо заявил: "Самый впечатляющий стадион, на котором я играл? Это должен быть "Сантьяго Бернабе", - отметил экс-форвард, вспоминая матч против "Реала" в 2013 году

Отметим, что "Сантьяго Бернабеу" является домашней ареной гранда испанского футбола "Реал Мадрид" и по праву считается одной из самых престижных футбольных площадок мира. Стадион, недавно прошедший масштабную реконструкцию, регулярно принимает финалы Лиги чемпионов и матчи сборных.

Напомним, что Уэйн Руни завершил карьеру профессионального футболиста в январе 2021 года. Свои последние матчи он провел за "Дерби Каунти", после чего сразу перешел на тренерскую работу.