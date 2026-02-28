28 Февраля 2026
RU

Уэйн Руни назвал лучший стадион в своей карьере

Мировой футбол
Новости
28 Февраля 2026 13:33
16
Уэйн Руни назвал лучший стадион в своей карьере

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни определил лучший стадион, на котором ему доводилось играть за время профессиональной карьеры. Несмотря на то что 38-летний англичанин провел на "Олд Траффорд" большую часть своих матчей, среди всех арен мира он без колебаний выбрал домашний стадион мадридского "Реала".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на британские СМИ, Руни прямо заявил: "Самый впечатляющий стадион, на котором я играл? Это должен быть "Сантьяго Бернабе", - отметил экс-форвард, вспоминая матч против "Реала" в 2013 году

Отметим, что "Сантьяго Бернабеу" является домашней ареной гранда испанского футбола "Реал Мадрид" и по праву считается одной из самых престижных футбольных площадок мира. Стадион, недавно прошедший масштабную реконструкцию, регулярно принимает финалы Лиги чемпионов и матчи сборных.

Напомним, что Уэйн Руни завершил карьеру профессионального футболиста в январе 2021 года. Свои последние матчи он провел за "Дерби Каунти", после чего сразу перешел на тренерскую работу.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Раскрыта дата визита Лионеля Месси в Белый дом
14:13
Мировой футбол

Раскрыта дата визита Лионеля Месси в Белый дом

Нападающий "Интер Майами" планирует посетить резиденцию президента США перед матчем против "Ди Си Юнайтед"
Юрген Клопп выдвинул условия "Реалу": тренер требует кардинальной перестройки состава
10:58
Мировой футбол

Юрген Клопп выдвинул условия "Реалу": тренер требует кардинальной перестройки состава

Немец требует усилений и допускает уход звезд
17-летний воспитанник "Ливерпуля" получит больше игрового времени в команде
10:41
Мировой футбол

17-летний воспитанник "Ливерпуля" получит больше игрового времени в команде

Арне Слот высоко оценил способности юного англичанина
Скандал в турецком футболе: игроки "Фенербахче" и "Галатасарая" привлечены к следствию
10:02
Мировой футбол

Скандал в турецком футболе: игроки "Фенербахче" и "Галатасарая" привлечены к следствию

Двум футболистам стамбульских грандов грозит до 17 лет тюрьмы
Лапорта: "Мы преподали урок "Реалу" и способны отыграть 0:4 с "Атлетико"
08:10
Мировой футбол

Лапорта: "Мы преподали урок "Реалу" и способны отыграть 0:4 с "Атлетико"

Экс-президент "Барселоны" верит в камбэк в Кубке Испании

"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры по защитнику "Ноттингем Форест"
07:18
Мировой футбол

"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры по защитнику "Ноттингем Форест"

Мурилло может перебраться на "Олд Траффорд" летом

Самое читаемое

Лига чемпионов: Сегодня определится соперник "Галатасарая" в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
27 Февраля 15:29
Мировой футбол

Лига чемпионов: Сегодня определится соперник "Галатасарая" в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Жеребьевка плей-офф начнется в 15:00 по бакинскому времени
Лига чемпионов: "Реал", "ПСЖ" и "Аталанта" вышли в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
26 Февраля 02:04
Мировой футбол

Лига чемпионов: "Реал", "ПСЖ" и "Аталанта" вышли в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Сегодня проходят ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов

Стали известны точные даты и время начала матчей 1/8 финала ЛЧ
27 Февраля 20:10
Мировой футбол

Стали известны точные даты и время начала матчей 1/8 финала ЛЧ

УЕФА опубликовал расписание игр стадии на вылет

Славко Текич: "Жизнь в Азербайджане легче, чем в Германии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
25 Февраля 18:12
Дзюдо

Славко Текич: "Жизнь в Азербайджане легче, чем в Германии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Тренер национальной сборной по дзюдо о немецком прагматизме, бакинских ужинах и проблемах с дисциплиной