28 Февраля 2026
Раскрыта дата визита Лионеля Месси в Белый дом

28 Февраля 2026 14:13
Футболисты американского клуба "Интер Майами", выигравшие плей-офф MLS, готовятся к официальной встрече с президентом США, которая состоится на следующей неделе. Визит в Белый дом может стать первым для нападающего команды Лионеля Месси и первой его встречей с Дональдом Трампом в качестве главы государства.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на издание The Athletic, посещение резиденции президента запланировано на 7 марта, в субботу. Эта дата выбрана не случайно: визит пройдет накануне домашнего матча "Интер Майами" против "Ди Си Юнайтед" в рамках регулярного чемпионата лиги.

Несмотря на опубликованные данные, представитель аргентинского форварда пока воздержался от комментариев и не подтвердил окончательно участие своего клиента в церемонии. Тем не менее, источники настаивают, что поездка включена в график звезды и должна состояться именно в преддверии субботней игры.

Отметим, что в случае успешного визита это станет первым официальным посещением Белого дома Месси в качестве игрока "Интер Майами". Примечательно, что его вечный соперник Криштиану Роналду уже имеет подобный опыт: португалец лично встречался с Дональдом Трампом в Белом доме в ноябре 2025 года. Тогда португалец стал почетным гостем ужина, организованного президентом США в честь наследного принца Саудовской Аравии, где также присутствовали такие фигуры, как Илон Маск и Тим Кук. Этот визит широко освещался в мировых СМИ и стал одним из самых обсуждаемых событий в спортивном мире конца 2025 года.

