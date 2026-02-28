Серия А: "Рома" попытается добить "старую синьору" после ее тяжелой битвы с "Галатасараем" – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В чемпионате Италии по футболу (Серия А) проходят матчи 27-го тура.
Как передает İdman.Biz, в верхней части таблицы ситуация перед туром стала заметно спокойнее для "Интера", особенно после того, как его основные преследователи "Милан", "Наполи" и "Ювентус" синхронно потеряли очки.
В результате перед отчетным туром "нерадзурри" идут первыми (64 очка), а ближайший преследователь "Милан" отстает уже на десять пунктов (54). Далее расположились "Наполи" и "Рома" (по 50), "Ювентус" пятый (46).
Тур уже стартовал результатом "Парма" – "Кальяри" 1:1.
"Рома" – "Ювентус" (1 марта)
Центральный матч тура и прямой спор за место в Лиге чемпионов: "Рома" четвертая (50 очков), "Ювентус" пятый (46).
Команды подходят к игре с разным эмоциональным фоном, но при одинаково высокой цене ошибки. В прошлом туре римляне уверенно обыграли "Кремонезе" 3:0, а туринцы дома уступили "Комо" 0:2, чем сами усложнили себе гонку за топ-4.
У "Ювентуса" неделя получилась максимально тяжелой: помимо осечки в чемпионате, команда завершила выступление в Лиге чемпионов после напряженного двухматчевого противостояния с "Галатасараем" (2:5, 3:2). На этом фоне выезд к прямому конкуренту становится не просто матчем, а проверкой на реакцию и характер. Дополнительный фактор – кадровые вопросы и дисциплинарные риски, которые могут повлиять на выбор состава.
У "Ромы" свой еврокубковый контекст: команда продолжает борьбу в Лиге Европы и в ближайшие недели будет вынуждена совмещать чемпионат с международными матчами. Тем не менее победа в предыдущем туре позволила римлянам укрепиться в четверке и подойти к встрече с "Ювентусом" в хорошем настроении. В кадровом плане у хозяев также есть игроки, находящиеся под угрозой дисквалификации, что добавляет осторожности в предстоящем поединке.
Исторически это противостояние всегда проходит в напряженной борьбе, а с учетом турнирного положения очки в Риме имеют двойную ценность: победа "Ромы" позволит ей оторваться от туринцев, тогда как успех гостей вновь обострит борьбу за четвертое место.
Остальные матчи 27-го тура Серии А:
27 февраля
"Парма" – "Кальяри" 1:1
28 февраля
"Комо" – "Лечче"
"Верона" – "Наполи"
"Интер" – "Дженоа"
1 марта
"Кремонезе" – "Милан"
"Сассуоло" – "Аталанта"
"Торино" – "Лацио"
2 марта
"Пиза" – "Болонья"
"Удинезе" – "Фиорентина"
Турнирная таблица Серии А (после первого матча 27-го тура):
1. "Интер" – 64
2. "Милан" – 54
3. "Наполи" – 50
4. "Рома" – 50
5. "Ювентус" – 46
6. "Комо" – 45
7. "Аталанта" – 45
8. "Болонья" – 36
9. "Сассуоло" – 35
10. "Лацио" – 34
11. "Парма" – 33
12. "Удинезе" – 32
13. "Кальяри" – 30
14. "Дженоа" – 27
15. "Торино" – 27
16. "Фиорентина" – 24
17. "Кремонезе" – 24
18. "Лечче" – 24
19. "Пиза" – 15
20. "Верона" – 15