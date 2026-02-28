Серия А: "Рома" попытается добить "старую синьору" после ее тяжелой битвы с "Галатасараем" – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В чемпионате Италии по футболу (Серия А) проходят матчи 27-го тура.

Как передает İdman.Biz, в верхней части таблицы ситуация перед туром стала заметно спокойнее для "Интера", особенно после того, как его основные преследователи "Милан", "Наполи" и "Ювентус" синхронно потеряли очки.

В результате перед отчетным туром "нерадзурри" идут первыми (64 очка), а ближайший преследователь "Милан" отстает уже на десять пунктов (54). Далее расположились "Наполи" и "Рома" (по 50), "Ювентус" пятый (46).

Тур уже стартовал результатом "Парма" – "Кальяри" 1:1.

"Рома" – "Ювентус" (1 марта)

Центральный матч тура и прямой спор за место в Лиге чемпионов: "Рома" четвертая (50 очков), "Ювентус" пятый (46).

Команды подходят к игре с разным эмоциональным фоном, но при одинаково высокой цене ошибки. В прошлом туре римляне уверенно обыграли "Кремонезе" 3:0, а туринцы дома уступили "Комо" 0:2, чем сами усложнили себе гонку за топ-4.

У "Ювентуса" неделя получилась максимально тяжелой: помимо осечки в чемпионате, команда завершила выступление в Лиге чемпионов после напряженного двухматчевого противостояния с "Галатасараем" (2:5, 3:2). На этом фоне выезд к прямому конкуренту становится не просто матчем, а проверкой на реакцию и характер. Дополнительный фактор – кадровые вопросы и дисциплинарные риски, которые могут повлиять на выбор состава.

У "Ромы" свой еврокубковый контекст: команда продолжает борьбу в Лиге Европы и в ближайшие недели будет вынуждена совмещать чемпионат с международными матчами. Тем не менее победа в предыдущем туре позволила римлянам укрепиться в четверке и подойти к встрече с "Ювентусом" в хорошем настроении. В кадровом плане у хозяев также есть игроки, находящиеся под угрозой дисквалификации, что добавляет осторожности в предстоящем поединке.

Исторически это противостояние всегда проходит в напряженной борьбе, а с учетом турнирного положения очки в Риме имеют двойную ценность: победа "Ромы" позволит ей оторваться от туринцев, тогда как успех гостей вновь обострит борьбу за четвертое место.

Остальные матчи 27-го тура Серии А:

27 февраля

"Парма" – "Кальяри" 1:1

28 февраля

"Комо" – "Лечче"

"Верона" – "Наполи"

"Интер" – "Дженоа"

1 марта

"Кремонезе" – "Милан"

"Сассуоло" – "Аталанта"

"Торино" – "Лацио"

2 марта

"Пиза" – "Болонья"

"Удинезе" – "Фиорентина"

Турнирная таблица Серии А (после первого матча 27-го тура):

1. "Интер" – 64

2. "Милан" – 54

3. "Наполи" – 50

4. "Рома" – 50

5. "Ювентус" – 46

6. "Комо" – 45

7. "Аталанта" – 45

8. "Болонья" – 36

9. "Сассуоло" – 35

10. "Лацио" – 34

11. "Парма" – 33

12. "Удинезе" – 32

13. "Кальяри" – 30

14. "Дженоа" – 27

15. "Торино" – 27

16. "Фиорентина" – 24

17. "Кремонезе" – 24

18. "Лечче" – 24

19. "Пиза" – 15

20. "Верона" – 15