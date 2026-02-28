IFAB одобрил меры по борьбе с затяжкой времени в футболе и расширил полномочия VAR

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), уполномоченный менять правила игры в футбол, на ежегодном собрании одобрил ужесточение мер по борьбе с затяжкой времени и расширил полномочия системы видеопомощи арбитрам (VAR).

Собрание организации прошло в Хенсоле (Уэльс). Изменения вступят в силу летом и будут действовать уже на чемпионате мира‑2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде, сообщает İdman.Biz.

Обратный отсчет теперь будет распространяться и на ввод мяча из‑за боковой линии и удар от ворот.

"Если судья считает, что ввод мяча из аута или удар от ворот занимают слишком много времени или намеренно затягиваются включается пятисекундный обратный отсчет. Если по окончании обратного отсчета мяч не введен в игру, это право передается команде соперника; задержка удара от ворот приводит к угловому удару в пользу команды соперника", — говорится в сообщении на сайте IFAB.

Кроме того, "для дальнейшей оптимизации" замененные игроки должны покинуть поле в течение 10 секунд после появлении информации о замене на специальном табло, а если табло не используется, по сигналу судьи.

Если игрок не покинет поле в течение этого времени, он все равно должен уйти; однако игрок, который готовится вступить игру, не сможет этого сделать до первой остановки матча после истечения одной минуты игрового времени. Кроме того, если игроку потребуется пройти обследование на поле в связи с травмой или его травма приведет к остановке игры, он должен покинуть поле и оставаться за его пределами в течение одной минуты после возобновления игры.

Также в отношении протокола VAR было одобрено несколько изменений. Теперь с его помощью разрешено проверять и пересматривать следующие ситуации:

- красную карточку, которая стала результатом "очевидно ошибочно показанной" второй желтой карточки;

- эпизоды с ошибочной идентификацией футболиста, когда судья наказывает не ту команду за нарушение, в результате чего красная или желтая карточка показывается не тому игроку.

Кроме того, организаторы соревнований могут по своему желанию передать VAR полномочия вмешиваться в случае "очевидно неверно назначенного" углового удара, но при условии, что просмотр может быть завершен без задержки возобновления игры.