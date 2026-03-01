1 Марта 2026
RU

В ФИФА сделали заявление о безопасности ЧМ-2026 на фоне ситуации в Иране

Мировой футбол
Новости
1 Марта 2026 09:15
23
В ФИФА сделали заявление о безопасности ЧМ-2026 на фоне ситуации в Иране

Генеральный секретарь ФИФА Маттиас Графстрем ответил на вопрос о безопасности на ЧМ-2026 на фоне напряженной военной ситуации в регионе.

"Я читал новости об Иране так же, как и вы. У нас состоялась встреча, и пока рано давать подробные комментарии, но мы будем следить за развитием событий по всем вопросам в мире. В Вашингтоне состоялась жеребьевка финальных матчей, в которой приняли участие все команды, и теперь наша главная задача — обеспечить безопасное проведение чемпионата мира с участием всех команд. Мы продолжим поддерживать связь с тремя правительствами принимающих стран, как и всегда, в любом случае", — приводит слова Графстрема İdman.Biz со ссылкой на ESPN.

ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

İdman.Biz
