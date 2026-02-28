28 Февраля 2026
RU

Юрген Клопп выдвинул условия "Реалу": тренер требует кардинальной перестройки состава

Мировой футбол
Новости
28 Февраля 2026 10:58
10
Юрген Клопп выдвинул условия "Реалу": тренер требует кардинальной перестройки состава

Бывший главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп определил жесткие условия для возможного сотрудничества с мадридским "Реалом", если летом поступит официальное предложение. Немецкий специалист настаивает на кардинальной перестройке состава королевского клуба перед своим приходом.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Topskills Sports, Клопп требует от руководства "сливочных" усилить команду двумя центральными защитниками и двумя полузащитниками. Кроме того, непременным условием немецкого тренера является возвращение в основную обойму бразильского нападающего Эндрика, который в текущем сезоне испытывает дефицит игровой практики.

Источники утверждают, что для реализации своей трансферной стратегии Клопп готов пойти на радикальные меры в отношении нынешних лидеров команды. В частности, он рассматривает вариант расставания с полузащитниками Джудом Беллингемом и Эдуардо Камавинга, чье присутствие в текущей схеме не вписывается в планы специалиста.

Отметим, что подобный подход характеризует Клопа как тренера, который предпочитает работать с материалом, полностью соответствующим его тактическим требованиям, а не адаптироваться под имеющихся звезд. Ранее сообщалось, что руководство "Реала" изучает кандидатуру немца на пост главного тренера в случае неудачи текущего сезона или ухода Карло Анчелотти.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

17-летний воспитанник "Ливерпуля" получит больше игрового времени в команде
10:41
Мировой футбол

17-летний воспитанник "Ливерпуля" получит больше игрового времени в команде

Арне Слот высоко оценил способности юного англичанина
Скандал в турецком футболе: игроки "Фенербахче" и "Галатасарая" привлечены к следствию
10:02
Мировой футбол

Скандал в турецком футболе: игроки "Фенербахче" и "Галатасарая" привлечены к следствию

Двум футболистам стамбульских грандов грозит до 17 лет тюрьмы
Лапорта: "Мы преподали урок "Реалу" и способны отыграть 0:4 с "Атлетико"
08:10
Мировой футбол

Лапорта: "Мы преподали урок "Реалу" и способны отыграть 0:4 с "Атлетико"

Экс-президент "Барселоны" верит в камбэк в Кубке Испании

"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры по защитнику "Ноттингем Форест"
07:18
Мировой футбол

"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры по защитнику "Ноттингем Форест"

Мурилло может перебраться на "Олд Траффорд" летом

Педри вернется в стартовый состав "Барселоны"
06:19
Мировой футбол

Педри вернется в стартовый состав "Барселоны"

Флик готов выпустить хавбека с первых минут в матче с "Вильярреалом"

"Арсенал" проявляет интерес к защитнику "Аталанты"
05:04
Мировой футбол

"Арсенал" проявляет интерес к защитнику "Аталанты"

Клуб может заплатить до 50 млн евро за Марко Палестру

Самое читаемое

Лига чемпионов: Сегодня определится соперник "Галатасарая" в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
27 Февраля 15:29
Мировой футбол

Лига чемпионов: Сегодня определится соперник "Галатасарая" в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Жеребьевка плей-офф начнется в 15:00 по бакинскому времени
Лига чемпионов: "Реал", "ПСЖ" и "Аталанта" вышли в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
26 Февраля 02:04
Мировой футбол

Лига чемпионов: "Реал", "ПСЖ" и "Аталанта" вышли в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Сегодня проходят ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов

Стали известны точные даты и время начала матчей 1/8 финала ЛЧ
27 Февраля 20:10
Мировой футбол

Стали известны точные даты и время начала матчей 1/8 финала ЛЧ

УЕФА опубликовал расписание игр стадии на вылет

Славко Текич: "Жизнь в Азербайджане легче, чем в Германии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
25 Февраля 18:12
Дзюдо

Славко Текич: "Жизнь в Азербайджане легче, чем в Германии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Тренер национальной сборной по дзюдо о немецком прагматизме, бакинских ужинах и проблемах с дисциплиной