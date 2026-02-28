Юрген Клопп выдвинул условия "Реалу": тренер требует кардинальной перестройки состава

Бывший главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп определил жесткие условия для возможного сотрудничества с мадридским "Реалом", если летом поступит официальное предложение. Немецкий специалист настаивает на кардинальной перестройке состава королевского клуба перед своим приходом.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Topskills Sports, Клопп требует от руководства "сливочных" усилить команду двумя центральными защитниками и двумя полузащитниками. Кроме того, непременным условием немецкого тренера является возвращение в основную обойму бразильского нападающего Эндрика, который в текущем сезоне испытывает дефицит игровой практики.

Источники утверждают, что для реализации своей трансферной стратегии Клопп готов пойти на радикальные меры в отношении нынешних лидеров команды. В частности, он рассматривает вариант расставания с полузащитниками Джудом Беллингемом и Эдуардо Камавинга, чье присутствие в текущей схеме не вписывается в планы специалиста.

Отметим, что подобный подход характеризует Клопа как тренера, который предпочитает работать с материалом, полностью соответствующим его тактическим требованиям, а не адаптироваться под имеющихся звезд. Ранее сообщалось, что руководство "Реала" изучает кандидатуру немца на пост главного тренера в случае неудачи текущего сезона или ухода Карло Анчелотти.