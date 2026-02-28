17-летний воспитанник "Ливерпуля" получит больше игрового времени в команде

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот планирует увеличить игровое время 17-летнего вингера Рио Нгумохи во второй половине сезона. Наставник "красных" видит в молодом футболисте большой потенциал для усиления атаки команды.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на английские СМИ, в текущем сезоне Нгумоха уже провел 15 матчей за основную команду, однако лишь трижды выходил в стартовом составе. При этом ни в одном матче Английской Премьер-лиги или Лиги чемпионов УЕФА он не начинал игру с первых минут.

Несмотря на это, голландский специалист готов доверить восходящей звезде более важную роль в решающей стадии сезона. Слот считает, что умение Нгумохи выигрывать единоборства и обыгрывать соперников один в один принесет серьезную пользу команде в борьбе за трофеи.

Слот объяснил свой подход к развитию таланта, отметив высокий уровень игрока: "У него невероятный потенциал, иначе в 17 лет ты не получаешь столько игрового времени в АПЛ, не говоря уже о других турнирах". Голландский специалист также подчеркнул важность окружения для молодого футболиста: "Хорошая вещь для юноши, играющего в "Ливерпуле", — это то, что рядом с ним находятся игроки лучше него, у которых можно учиться".

Тренер считает, что умение Нгумохи выигрывать единоборства принесет серьезную пользу команде: "Вы можете видеть, почему он талант! Рио с нами уже полсезона, и каждый раз на тренировках мы видим его качества".

Тем не менее, несмотря на призывы некоторых экспертов чаще выпускать вингера в старте, Слот до сих пор придерживался осторожной стратегии, полагая, что выходы со скамейки запасных помогают легче наращивать уверенность игрока.

Отметим, что Нгумоха является воспитанником академии "Ливерпуля" и считается одним из самых талантливых молодых игроков Англии своего поколения. Его прогресс под руководством Арне Слота может стать ключевым фактором для ротации состава в плотном графике весенних матчей.