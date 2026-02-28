28 Февраля 2026
Скандал в турецком футболе: игроки "Фенербахче" и "Галатасарая" привлечены к следствию

28 Февраля 2026 10:02
В чемпионате Турции набирает обороты громкий скандал, связанный с незаконными ставками на футбольные матчи. К следствию привлечены игроки двух грандов местного футбола — стамбульских "Фенербахче" и "Галатасарая".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на издание Sabah, под подозрение попали капитан "Фенербахче" Мерт Хакан Яндаш и защитник "Галатасарая" Метехан Балтаджи. По данным источника, Яндашу грозит тюремное заключение сроком до 17 лет, а Балтаджи — до 13 лет лишения свободы.

Следствие установило, что Балтаджи делал ставки на матчи собственной команды. В марте 2021 года он заключил пари на игру между "Галатасараем" и "Ризеспором", а в апреле того же года — на встречу с "Гезтепе". Футболист не выходил на поле в стартовом составе, однако числился в заявке на матч и теоретически мог появиться на газоне. Сообщается, что при оформлении ставок игрок не уведомил букмекерские компании о своем статусе профессионального футболиста, что является прямым нарушением регламента.

Отметим, что расследование проводится в рамках масштабной кампании по борьбе с договорными матчами и незаконными ставками в турецком футболе. В прошлом году президент Турецкой футбольной федерации (ТФФ) Ибрагим Хаджиосманоглу заявил об отстранении 149 арбитров из-за причастности к подобным махинациям. Позже стало известно, что подозрения коснулись более тысячи игроков различных дивизионов страны.

İdman.Biz
