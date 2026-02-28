28 Февраля 2026
RU

Педри вернется в стартовый состав "Барселоны"

Мировой футбол
Новости
28 Февраля 2026 06:19
6
Педри вернется в стартовый состав "Барселоны"

Полузащитник "Барселоны" Педри близок к возвращению в основной состав после травмы.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Diario Sport, главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик планирует включить 23-летнего испанца в стартовый состав на матч Ла Лиги против "Вильярреала", который состоится в субботу.

Для Педри это может стать первым выходом в основе более чем за месяц - с 21 января. Из-за мышечных проблем хавбек пропустил семь матчей команды. Недавно он уже появился на поле во встрече с "Леванте", выйдя на замену на 66-й минуте.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Арсенал" проявляет интерес к защитнику "Аталанты"
05:04
Мировой футбол

"Арсенал" проявляет интерес к защитнику "Аталанты"

Клуб может заплатить до 50 млн евро за Марко Палестру
Без Неймара: Анчелотти определился с 18 игроками на ЧМ-2026
04:08
Мировой футбол

Без Неймара: Анчелотти определился с 18 игроками на ЧМ-2026

В списке наставника сборной Бразилии остаются восемь вакантных мест

"Леванте" вырвал победу у "Алавеса" в концовке - ВИДЕО
02:09
Мировой футбол

"Леванте" вырвал победу у "Алавеса" в концовке - ВИДЕО

Дубль Эспи принес хозяевам три очка в 26-м туре Ла Лиги

"Астон Вилла" уступила последней команде АПЛ - ВИДЕО
02:04
Мировой футбол

"Астон Вилла" уступила последней команде АПЛ - ВИДЕО

"Вулверхэмптон" одержал победу в 28-м туре

"Парма" спаслась в матче с "Кальяри"
02:01
Мировой футбол

"Парма" спаслась в матче с "Кальяри"

Ничья в стартовой игре 27-го тура Серии А

"Ланс" и "Страсбург" поделили очки в 24-м туре Лиги 1
01:57
Мировой футбол

"Ланс" и "Страсбург" поделили очки в 24-м туре Лиги 1

Матч на "Мено" завершился со счетом 1:1

Самое читаемое

Лига чемпионов: Сегодня определится соперник "Галатасарая" в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
27 Февраля 15:29
Мировой футбол

Лига чемпионов: Сегодня определится соперник "Галатасарая" в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Жеребьевка плей-офф начнется в 15:00 по бакинскому времени
Лига чемпионов: "Реал", "ПСЖ" и "Аталанта" вышли в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
26 Февраля 02:04
Мировой футбол

Лига чемпионов: "Реал", "ПСЖ" и "Аталанта" вышли в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Сегодня проходят ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов

Стали известны точные даты и время начала матчей 1/8 финала ЛЧ
27 Февраля 20:10
Мировой футбол

Стали известны точные даты и время начала матчей 1/8 финала ЛЧ

УЕФА опубликовал расписание игр стадии на вылет

Славко Текич: "Жизнь в Азербайджане легче, чем в Германии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
25 Февраля 18:12
Дзюдо

Славко Текич: "Жизнь в Азербайджане легче, чем в Германии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Тренер национальной сборной по дзюдо о немецком прагматизме, бакинских ужинах и проблемах с дисциплиной