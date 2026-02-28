Педри вернется в стартовый состав "Барселоны"

Полузащитник "Барселоны" Педри близок к возвращению в основной состав после травмы.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Diario Sport, главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик планирует включить 23-летнего испанца в стартовый состав на матч Ла Лиги против "Вильярреала", который состоится в субботу.

Для Педри это может стать первым выходом в основе более чем за месяц - с 21 января. Из-за мышечных проблем хавбек пропустил семь матчей команды. Недавно он уже появился на поле во встрече с "Леванте", выйдя на замену на 66-й минуте.