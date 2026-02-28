В "Атлетико" опровергли информацию об уходе Гризманна

В мадридском "Атлетико" прокомментировали слухи о возможном уходе Антуана Гризманна.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Goal, спортивный директор клуба Матеу Алемани опроверг информацию о том, что 34-летний француз близок к переходу в "Орландо Сити" из MLS. "Этот вопрос - всего лишь спекуляции. У Антуана впереди еще два сезона, он сосредоточен на предстоящих задачах, и его игра находится на высоком уровне", - заявил Алемани.

В текущем сезоне Гризманн провел 36 матчей во всех турнирах, забив 12 мячей и отдав две результативные передачи. Контракт нападающего с "Атлетико" действует до июня 2027 года.