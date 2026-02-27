"Лилль" выбил "Црвену Звезду" из плей-офф Лиги Европы - ОБНОВЛЯЕТСЯ

"Лилль" на выезде победил "Црвену Звезду" в ответном матче стыкового раунда Лиги Европы.

После дополнительного времени французская команда одержала победу со счетом 2:0. На 4-й минуте гол забил Оливье Жиру, на 99-й минуте отличился Натан Нгой.

Первый матч завершился победой команды Деяна Станковича — 1:0. По сумме двух встреч "Лилль" вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

23:43

Завершился ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались "Штутгарт" (Германия) и "Селтик" (Шотландия). Игра проходила на стадионе "Штутгарт Арена" в одноименном городе. В качестве главного арбитра встречи выступил Ирфан Пельто. Матч закончился со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол в матче забил Люк Маккоуэн. Полузащитник гостей отличился в самом начале встречи на первой минуте.

В первом матче "Штутгарт" разгромил "Селтик" (4:1). Таким образом, немецкая команда победила с общим счетом 4:2 и вышла в 1/8 финала Лиги Европы.

В параллельном матче "Ференцварош" по сумме двух матчей обыграл "Лудогорец" (1:2 и 2:0).