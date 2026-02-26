Хакими поблагодарил болельщиков за поддержку после обвинений в изнасиловании

Защитник "ПСЖ" Ашраф Хакими поблагодарил болельщиков за поддержку в связи с предстоящим заседанием суда по делу об изнасиловании, заведенного на марокканского футболиста. В первом тайме ответного матча раунда плей-офф с "Монако" (2:2) фанаты развернули баннер в его честь с надписью "Полная поддержка Ашрафу" и скандировали кричалки в его поддержку, сообщает İdman.Biz.

Хакими опубликовал фотографию в социальной сети с матча, на которой он запечатлен на поле стадиона "Парк де Пренс" перед баннером и подписал: "Спасибо за поддержку".