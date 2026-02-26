26 Февраля 2026
RU

Хакими поблагодарил болельщиков за поддержку после обвинений в изнасиловании

26 Февраля 2026 22:42
Защитник "ПСЖ" Ашраф Хакими поблагодарил болельщиков за поддержку в связи с предстоящим заседанием суда по делу об изнасиловании, заведенного на марокканского футболиста. В первом тайме ответного матча раунда плей-офф с "Монако" (2:2) фанаты развернули баннер в его честь с надписью "Полная поддержка Ашрафу" и скандировали кричалки в его поддержку, сообщает İdman.Biz.

Хакими опубликовал фотографию в социальной сети с матча, на которой он запечатлен на поле стадиона "Парк де Пренс" перед баннером и подписал: "Спасибо за поддержку".

Ранее сообщалось, что прокуратура Нантера предъявила обвинения Хакими в марте 2023 года. Футболиста обвиняют в изнасиловании 24-летней девушки, которая обратилась в полицию в феврале того же года. В августе 2025 года сообщалось, что Хакими грозит до 15 лет тюремного заключения, такое наказание требует прокуратура Нантера.

İdman.Biz
