27 Февраля 2026
"Фиорентина" упустила преимущество в три гола, но обыграла "Ягеллонию" в Лиге конференций - ОБНОВЛЯЕТСЯ

27 Февраля 2026 00:40
Завершился ответный стыковой матч раунда плей-офф Лиги конференций сезона-2025/2026, в котором встречались "Фиорентина" (Италия) и "Ягеллония" (Польша). Игра проходила на стадионе "Артемио Франки" (Флоренция, Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Срджан Йованович. Матч закончился со счетом 4:2 в пользу команды гостей.

Первый гол в матче забил полузащитник гостей Бартош Мазурек на 23-й минуте. В конце первого тайма на 45+3-й минуте Мазурек сделал дубль. Во втором тайме на 49-й минуте Бартош Мазурек оформил хет-трик и сравнял счет по сумме двух встреч. В дополнительное время на 107-й минуте полузащитник хозяев поля Николо Фаджоли вывел свою команду вперед по сумме двух встреч. На 114-й минуте нападающий фиалок Мойзе Кин сделал счет 2:3. Нападающий Хесус Имас забил четвертый гол гостей на 118-й минуте.

В первом матче "Фиорентина" крупно победила "Ягеллонию" (3:0). Таким образом, итальянская команда победила со счетом 5:4 по сумме двух встреч и вышла в 1/8 финала Лиги конференций.

23:56

"Риека" дома обыграла "Омонию" в ответном матче стыкового раунда Лиги конференций — 3:1.

По сумме двух игр хорватская команда победила со счетом 4:1 и вышла в 1/8 финала.

В параллельных встречах "Самсунспор" прошел "Шкендию" по сумме двух матчей со счетом 5:0 (1:0, 4:0), "Целе" обыграл "Дриту" — 6:4 (3:2, 3:2).

