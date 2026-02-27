27 Февраля 2026
Гюлер принес доход бывшему клубу, сыграв 100-й матч за "Реал"

Мировой футбол
Новости
27 Февраля 2026 01:12
Гюлер принес доход бывшему клубу, сыграв 100-й матч за "Реал"

Полузащитник мадридского "Реала" Арда Гюлер провел свой 100-й матч за команду. Это случилось в ответной встрече раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, в которой "сливочные" одержали победу над лиссабонской "Бенфикой" со счетом 2:1. Благодаря этому достижению Гюлер принес своему бывшему клубу - стамбульскому "Фенербахче" - доход в размере 2 млн евро.

Как передает İdman.Biz, об этом сообщает AS.

Достижение отметки в 100 матчей за мадридский клуб активировало пункт в контракте, согласно которому "сливочные" обязаны выплатить бывшей команде футболиста прописанный бонус. Эта сумма увеличится на 2 млн евро, если турецкий игрок проведет еще 25 матчей за "Реал".

Арда Гюлер перешел в "Реал" из "Фенербахче" летом 2023 года. В нынешнем сезоне футболист сыграл за клуб 39 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча и отметился 12 результативными передачами.

İdman.Biz
