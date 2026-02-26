Престианни признался игрокам "Бенфики", что назвал Винисиуса обезьяной - СМИ

Форвард "Бенфики" Джанлука Престианни признался игрокам своей команды, что назвал вингера мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора обезьяной во время первого матча раунда плей-офф между командами, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Correio da Manhã.

Однако аргентинский футболист привел несколько аргументов, чтобы подчеркнуть отсутствие всяческого расистского контекста в своих высказываниях, отмечает источник.

Во втором тайме встречу приостановили после того, как Винисиус обвинил Престианни в том, что тот назвал его обезьяной. Отметим, в этот момент аргентинец прикрывал рот футболкой.

УЕФА временно дисквалифицировал аргентинского хавбека за предполагаемое оскорбление вингера мадридского "Реала" на почве расизма. На данный момент организация изучает эпизод.