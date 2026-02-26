26 Февраля 2026
После вылета из Лиги чемпионов "Интер" нацелен на обновление состава

После вылета из Лиги чемпионов "Интер" нацелен на обновление состава

"Интер", завершивший выступление в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА после поражения от норвежского "Буде-Глимт", начал подготовку к следующему сезону.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, миланский клуб намерен омолодить состав и сформировать более амбициозный коллектив. В связи с этим по завершении сезона планируется расставание с рядом футболистов.

По информации источника, руководство "Интера" приняло решение не продлевать контракт со звездой сборной Турции Хаканом Чалханоглу, действующее соглашение которого рассчитано до 2027 года. Отмечается, что клуб не будет препятствовать уходу полузащитника после истечения срока контракта.

Кроме того, в случае поступления выгодного предложения в летнее трансферное окно 2026 года "Интер" готов рассмотреть возможность продажи игрока.

В материале также подчеркивается, что по окончании сезона клуб прекратит сотрудничество с Янном Зоммером, Франческо Ачерби, Стефаном де Врейем, Маттео Дармианом и Генрихом Мхитаряном.

