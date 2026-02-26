Слот: Из € 450 млн потраченных на игроков "Ливерпуль" смог использовать только € 250 млн

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот подчеркнул, что в нынешнем сезоне команда не может в полной мере использовать игроков, приобретенных летом на общую сумму в € 450 млн, сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Touchline.

"Из потраченных € 450 млн [на футболистов] я смог использовать только € 250 млн.

Александер Исак еще ни разу не был в форме. Джованни Леони выбыл до конца сезона. Фримпонг принес пользу в пяти из шести матчей. Мы купили второго вратаря [Мамардашвили] за € 35 млн, который почти не играет.

Таким образом, мы даже не использовали € 250 млн из потраченных € 450 млн, в то время как наши соперники потратили € 200 млн, € 300 млн, € 400 млн на усиление состава, вместо того чтобы заменять футболистов", — заявил Слот.