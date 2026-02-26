На сайт "Марселя" совершена кибератака

На официальный сайт "Марселя" была совершена кибератака, в результате которой хакеры получили персональные данные около 400 тысяч болельщиков, покупавших билеты и атрибутику онлайн.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на RMC, об утечке сообщил эксперт по кибербезопасности Клеман Доминго, известный под ником SaxX. По его словам, в распоряжении злоумышленников оказалась база данных с личной информацией фанатов, включая адреса, номера телефонов, даты рождения, аккаунты в социальных сетях и детали заказов.

В клубе подтвердили факт попытки компьютерной атаки, отметив, что она произошла "в национальном и международном контексте, отмеченном возобновлением атак на крупные организации".

"Благодаря немедленной мобилизации наших технических специалистов и специализированных поставщиков услуг ситуацию удалось быстро взять под контроль. На сегодняшний день вся наша деятельность может продолжаться в обычном режиме и безопасно, и мы продолжаем наше расследование. Клуб заверяет своих болельщиков, что банковские реквизиты и пароли не были скомпрометированы.

Защита персональных данных и поддержание доверия наших сторонников остается нашим главным приоритетом. С этой целью была начата процедура с соответствующими органами, включая CNIL (управление по защите данных), также будет подана жалоба.

Мы призываем всех соблюдать надлежащие методы обеспечения цифровой безопасности: усиливать пароли, проявлять бдительность в отношении попыток фишинга и сообщать о любых подозрительных действиях", – говорится в заявлении "Марселя".