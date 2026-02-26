Пеп Гвардиола запретил Эрлингу Холанду вести переговоры с "Реалом"

Главный тренер футбольного клуба "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола предпринял жесткие меры на фоне растущего беспокойства за будущее нападающего Эрлинга Холанда. Каталонский специалист потребовал от 25-летнего норвежского форварда немедленно прекратить любые контакты с представителями мадридского "Реала".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на El Nacional, Гвардиола опасается, что на решающем этапе сезона трансферные слухи отвлекают игрока и подрывают стабильность в команде. Тренер настаивает, чтобы Холанд был полностью сфокусирован на поле как ментально, так и физически.

Согласно информации, постоянный "шум" вокруг стадиона "Сантьяго Бернабеу" вызвал раздражение у наставника горожан. Гвардиола убежден, что без максимальной самоотдачи лидера атаки клуб не сможет достичь своих высоких целей. По этой причине специалист распорядился заморозить любые диалоги о переходе до конца текущей кампании.

Отметим, что испанский гранд под руководством Флорентино Переса давно проявляет интерес к норвежцу и готов предпринять решительные шаги следующим летом для усиления линии нападения. Руководство "Манчестер Сити" осознает реальность этой угрозы и старается оградить раздевалку от внешнего влияния.