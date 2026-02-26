26 Февраля 2026
RU

Пеп Гвардиола запретил Эрлингу Холанду вести переговоры с "Реалом"

Мировой футбол
Новости
26 Февраля 2026 18:01
12
Пеп Гвардиола запретил Эрлингу Холанду вести переговоры с "Реалом"

Главный тренер футбольного клуба "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола предпринял жесткие меры на фоне растущего беспокойства за будущее нападающего Эрлинга Холанда. Каталонский специалист потребовал от 25-летнего норвежского форварда немедленно прекратить любые контакты с представителями мадридского "Реала".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на El Nacional, Гвардиола опасается, что на решающем этапе сезона трансферные слухи отвлекают игрока и подрывают стабильность в команде. Тренер настаивает, чтобы Холанд был полностью сфокусирован на поле как ментально, так и физически.

Согласно информации, постоянный "шум" вокруг стадиона "Сантьяго Бернабеу" вызвал раздражение у наставника горожан. Гвардиола убежден, что без максимальной самоотдачи лидера атаки клуб не сможет достичь своих высоких целей. По этой причине специалист распорядился заморозить любые диалоги о переходе до конца текущей кампании.

Отметим, что испанский гранд под руководством Флорентино Переса давно проявляет интерес к норвежцу и готов предпринять решительные шаги следующим летом для усиления линии нападения. Руководство "Манчестер Сити" осознает реальность этой угрозы и старается оградить раздевалку от внешнего влияния.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Виктор Осимхен о "Ливерпуле": "Если мы снова станем соперниками, это будет великолепный матч"
17:17
Мировой футбол

Виктор Осимхен о "Ливерпуле": "Если мы снова станем соперниками, это будет великолепный матч"

Нападающий "Галатасарая" оценил возможных соперников перед жеребьевкой плей-офф
Доменико Тедеско: "Мы едем в Англию с решимостью и желанием сотворить чудо"
17:02
Мировой футбол

Доменико Тедеско: "Мы едем в Англию с решимостью и желанием сотворить чудо"

Главный тренер "Фенербахче" оценил шансы перед ответным матчем Лиги Европы
Шахин Зейналов о "серебре" "Сабаха": "Команда демонстрировала настойчивость и боевой дух"
16:47
Мировой футбол

Шахин Зейналов о "серебре" "Сабаха": "Команда демонстрировала настойчивость и боевой дух"

Юниоры бакинского клуба завоевали медали на Kobuleti Winter Cup
Деклан Райс получил признание Дэвида Бэкхема: "Это было невероятно"
16:32
Мировой футбол

Деклан Райс получил признание Дэвида Бэкхема: "Это было невероятно"

Полузащитник "Арсенала" получил оценку от одного из величайших исполнителей штрафных в истории
Уэсли Снейдер получил четыре тысячи угроз убийством за защиту Винисиуса
16:18
Мировой футбол

Уэсли Снейдер получил четыре тысячи угроз убийством за защиту Винисиуса

Бывшая звезда "Галатасарая" столкнулся с массовой травлей после матча "Бенфики" и "Реала"
Махмуд Гурбанов назвал решающий матч Премьер-лиги Азербайджана за титул
15:48
Мировой футбол

Махмуд Гурбанов назвал решающий матч Премьер-лиги Азербайджана за титул

Ветеран футбола оценил шансы лидеров перед очным противостоянием

Самое читаемое

"Карабах" на выезде уступил "Ньюкаслу" и прекратил участие в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
25 Февраля 01:55
Азербайджанский футбол

"Карабах" на выезде уступил "Ньюкаслу" и прекратил участие в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Ответный матч проходил в Англии
Госслужащие Азербайджана выявили сильнейших в плавании - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
24 Февраля 17:40
Плавание

Госслужащие Азербайджана выявили сильнейших в плавании - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Соревнование прошло при организации профильного министерства и федерации
Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Габалу" в перенесенном матче - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
24 Февраля 17:11
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Габалу" в перенесенном матче - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Гости забили три безответных мяча в игре Мисли Премьер-лиги
Лига чемпионов: "Реал", "ПСЖ" и "Аталанта" вышли в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
02:04
Мировой футбол

Лига чемпионов: "Реал", "ПСЖ" и "Аталанта" вышли в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Сегодня проходят ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов