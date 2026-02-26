28 Февраля 2026
Серлот — игрок недели в Лиге чемпионов

26 Февраля 2026 18:50
Серлот — игрок недели в Лиге чемпионов

Нападающий мадридского "Атлетико" Александр Серлот признан игроком недели в Лиге чемпионов. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает пресс-служба соревнования на странице в социальной сети X.

Норвежский форвард сделал хет-трик в ответном матче раунда плей-офф с "Брюгге" (4:1). "Матрасники" вышли в 1/8 финала соревнования.

В голосовании Серлот опередил нападающего "Буде-Глимт" Йенса Петтера Хеуге, оформившего гол+пас во встрече с "Интером" (1:2), полузащитника мадридского "Реала" Орельена Тчуамени, сравнявшего счет в игре с "Бенфикой" (2:1), а также форварда "Галатасарая" Виктора Осимхена с голом в ворота "Ювентуса" (3:2 д. вр.).

